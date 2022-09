Ronnie Von revela pela primeira vez motivo de briga com Hebe Camargo: “Ela me contou”

Ronnie Von comentou pela primeira vez sobre a briga com Hebe Camargo, durante uma entrevista ao Chupim, da Metropolitana FM. Na noite desta quinta-feira (29), o apresentador revelou que a briga aconteceu por uma suposta fofoca envolvendo os bastidores de uma emissora.

“Engraçado, eu nunca falei, vai ser pela primeira vez essa história. O seguinte: Eu estava namorando uma moça carioca, estava contratado da Globo, estava na Som Livre. Tudo no Rio [de Janeiro]. Ai vim para São Paulo para fazer o programa da Hebe depois que a Globo me liberou, era na Bandeirantes”, iniciou o cantor.

“Quando chego lá [na Bandeirantes], não tem ninguém. [um aviso dizia] ‘Hoje não vai ter o programa’. A Hebe tinha assinado com o SBT e eu não sabia disso. Bom, a fofoca foi a seguinte: Eu teria avisado a um diretor da Bandeirantes, que ela tinha assinado um contrato com o SBT e que eu eventualmente iria ocupar o lugar dela. Alguém contou isso pra ela, e ela acreditou. Até hoje eu nçao sei quem foi. Ronnie ainda explicou como foi a reconciliação entre os dois na época. De acordo com ele, os dois apresentadores se encontraram por acaso no trânsito. “Eu amo você”, disse Hebe ao abrir o vidro do carro. Confira a entrevista:

Ronnie Von revela que ficou deprimido após briga com Hebe Durante o podcast Chupim, da Metropolitana FM, Ronnie Von revelou que a briga com Hebe o deixou deprimido. O cantor tentou de diversas forma resolver a situação.

“Foi uma coisa muito doída para mim. Eu pensei em sentar na porta da casa dela e ficar com um banquinho lá esperando ela sair. Mas, acabou bem. Mas, foi duro, eu fiquei deprimido e passei mal”, disse o apresentador durante a entrevista.

