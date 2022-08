Rony relembra confiança em classificação do Palmeiras sobre o Atlético

Maior artilheiro da história do Palmeiras na Copa Libertadores, o atacante Rony relembrou a classificação contra o Atlético. O camisa 10 do Verdão destacou a confiança da equipe no duelo em que a equipe alviverde chegou a atuar com dois jogadores a menos em campo.

Com a expulsão de Danilo ainda durante o primeiro tempo, Rony deixou de ser a referência do ataque para atuar como ponta direita. Com o Verdão em desvantagem numérica, teve responsabilidades defensivas para ajudar a proteger a zaga.

“Lógico que a gente fica pensando no que vai acontecer no jogo, mas logo o professor Abel chamou e eu já tinha feito aquela função em alguns jogos atrás, Fortaleza, quando o Dudu foi expulso e eu tive que ficar jogando como um ala, fazendo a linha de cinco.”, comentou o atacante em entrevista à ESPN, que prosseguiu explicando sobre o duelo contra o Galo:

“Nesse jogo também tive que fazer, fechamos o corredor, a força do Atlético era por fora, então tinha que fazer uma linha de cinco, ajudando o Marcos Rocha”, completou.

Mentalidade Forte

Rony também destacou a rapidez com que o Palmeiras se reorganizou em campo e ainda falou sobre a mentalidade da equipe para não desistir da classificação mesmo em contexto adverso dentro da partida.

“Ali foi tudo tão rápido, mas todo mundo já sabia o que tinha que fazer. Ficamos ali, fizemos a linha de cinco, nos organizamos e a bola não passava. A gente é uma equipe que tem uma mentalidade muito forte, nos fechamos, esperamos acabar o primeiro tempo e depois nos organizamos no vestiário”, declarou.

Mesmo com a desvantagem numérica, o Palmeiras não abdicou do ataque e chegou a causar sustos na defesa atleticana. Ao ser perguntado sobre a postura da equipe, Rony disse que o elenco palmeirense não jogou para segurar o 0 a 0.

“A gente jogou para vencer. Com dois a menos, jogamos para vencer. Dentro de campo estávamos todos confiantes. A gente ia achar uma bola parada e fazer o gol. Nós estávamos tão confiantes que falamos ‘uma hora a bola vai sobrar e nós vamos fazer o gol’. Desde o primeiro minuto nós queríamos vencer no tempo normal”, revelou o jogador, que mostrou ainda a confiança da equipe na hora da decisão por pênaltis.

“Nem pensamos no que havia acontecido no passado. A gente estava confiante de que ali iria dar certo, pensamos só em ir e converter o pênalti. Estávamos completamente concentrados. Na hora nem pensei que se perdesse iria estar desclassificado. Como falei, estava todo mundo confiante, com pensamento positivo, sabendo que iria dar certo”, completou.

Semifinal da Libertadores

Com a classificação, o Palmeiras chegou a sua terceira semifinal de Copa Libertadores consecutiva. O adversário da vez será o Athletico-PR, que superou o Estudiantes nas quartas de final.

Um dos protagonistas do atual elenco do Verdão, Rony é o artilheiro histórico do clube na Libertadores, com 18 gols marcados. Na atual edição, ele já soma oito bolas na rede, atrás apenas de Pedro na artilharia do torneio.