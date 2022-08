Rooney critica Mbappé: “Nunca vi um ego maior na minha vida”

A postura de Mbappé na vitória do Paris Saint-Germain, no último final de semana, diante do Montpellier por 5 a 2, pelo Campeonato Francês, segue repercutindo na Europa. Dessa vez, o ex-jogador Wayne Rooney criticou o francês, que deu uma trombada em Lionel Messi durante o confronto.

Em entrevista à Depar Sports, Rooney lembrou que com 24 anos Messi já caminhava para conquistar seu quarto troféu de melhor jogador do mundo

“Um jogador de quase 24 anos trombando no Messi? Nunca vi um ego maior do que este na minha vida. Alguém precisa lembrar ao Mbappé que, aos 24 anos, Messi já encaminhava sua quarta Bola de Ouro”, disse Rooney.

De acordo com a imprensa francesa, o clima nos bastidores do PSG estaria conturbado, com Mbappé insatisfeito por não ser o protagonista da equipe, visto o ótimo início de temporada de Neymar.

O francês ainda não se pronunciou sobre o assunto. O brasileiro, entretanto, curtiu alguns comentários no Twitter, onde afirmavam que o camisa 10 deveria ser o batedor de pênalti oficial do time.

Vale lembrar que na partida contra o Montpellier, o PSG teve duas cobranças ao seu favor. Na primeira, Mbappé desperdiçou. Já na segunda, Neymar pegou a bola e mesmo com o francês pedindo para bater, o brasileiro assumiu a responsabilidade e converteu.