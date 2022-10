Rosiane é a terceira eliminada em votação recorde de A Fazenda 14

Rosiane Pinheiro foi a terceira eliminada de A Fazenda 14 com 21,28% dos votos. Ela disputou a roça com Tiago Ramos, que conquistou 27,27% dos votos do público; e Deborah Albuquerque, responsável pelos 51,45% restantes. Vale ressaltar que no reality da Record TV o público vota para que o peão permaneça no confinamento.

Logo no começo do programa, Galisteu revelou que esta foi a votação recorde desta temporada do reality show.

Adriane Galisteu começou o momento de eliminação anunciando que a primeira peoa salva era Deborah. Ela voltou para o confinamento aos gritos e agradeceu aos familiares e ao público. Segurando uma pena de pavão, que representa sua torcida fora da casa, a apresentadora não cumprimentou os seus rivais na casa, Tiago e Rosiane.

Os participantes se dividiram entre abraços na personalidade e outros esboçaram poucas reações. Shayan Haghbin, por exemplo, correu para abraçar a amiga. O grupo de Deolane Bezerra, por sua vez, continuou sentado no sofá e não comemorou o retorno da ruiva para a casa.

“A brava tem nome! Obrigada, público da Fazenda, são vocês que mandam aqui”, comemorou Deborah.

Na sequência, a apresentadora anunciou a saída da dançarina. “Eu estava sentindo que era eu, comentei com o Tiago”, revelou ela, em conversa com Galisteu logo após a eliminação.

