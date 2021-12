ROTATIVA Auto peças está sob “Nova Direção”, com ofertas em até 10 vezes

Destaque



Publicado em 30 de nov de 2021 e atualizado às 18:29

A tradicional loja de Autopeças localizada às margens da BR-101, está “Sob nova direção”, a empresa ROTATIVA AUTO PEÇAS, que sempre ofereceu produtos de qualidade e as melhores condições de pagamento, sofrerá inovações recheada de ofertas para os clientes.

Agora com a gestão do empresário Claúdio Querino o popular “Ceará”, a loja passará contar com ofertas e mesclagem de alguns serviços em parceria com a MECÂNICA CEARÁ, para maior comodidade dos clientes.

Neste período do ano é recomendável a efetivação de revisões para evitar surpresas no trajeto das viagens de férias de fim de ano. Agora com a qualidade dos produtos ROTATIVA, você também poderá combinar aos serviços de mecânica.



Como oferta do mês o empresário Ceará garante os melhores preços e na aquisição do Óleo lubrificante para motores e a troca será gratuita.

Os clientes ainda poderão efetuar o pagamento nos principais cartões de credito com até 10 vezes.

O empresário Claúdio Querino reforça sobre seu respeito com os clientes, sempre oferecendo peças e serviços de qualidade com às melhores formas de pagamento. Algo similar na empresa ROTATIVA AUTO PEÇAS, que comercializa peças das principais marcas e modelos de veículos do país.

Visite-nos na rodovia BR-101, KM-808, ou se preferir ligue para o telefone (73) 3294-3443 para mais informações.