A Africa acaba de criar a Rua.Africa, divisão de negócios especializada em mídia Out Of Home, coliderada pela VP de Mídia, Dados e Performance, Aga Porada, e pelo Chief Technology Officer, Fábio Palma. A partir de agora, a agência estreia ferramentas proprietárias de mensuração de OOH, cocriadas com grandes players do mercado de mídia exterior e mobile data.

A iniciativa foi criada para atender a latente necessidade do mercado por operações especializadas na complexidade do OOH como um todo, o que demanda conhecimento profundo sobre capilaridade regional, formatos específicos e interativos, mensuração e testes, programática e inteligência de dados, machine learning e mensuração baseada no data lake proprietário, além de grande capacidade de negociação direta.

Mais sobre o assunto M Buzz Africa contrata talentos na área de Criação



M Buzz “Consumidor precisa estar no centro do planejamento”, diz VP da Africa



A plataforma de planejamento e compra de OOH está sendo utilizada para o roteiro da mais recente campanha criada pela Africa para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, lançada em maio. O trabalho está sendo feito com base no mesmo público-alvo estabelecido para o digital da campanha – cuja veiculação está estruturada nas segmentações do Meta Inc.

“A integração com API de Meta Inc. da plataforma nos permitiu acessar exatamente o mesmo target que estamos usando na campanha digital. Isso nos dá mais possibilidades de planejamento granular em termos do impacto em cada consumidor, além de termos papéis mais bem definidos para cada canal utilizado”, explica a VP de Mídia, Dados e Performance da Africa.

O post Rua.Africa: Africa apresenta divisão de negócios para OOH apareceu primeiro em Metrópoles.