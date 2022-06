Rudiger deixa o Chelsea de graça e assina com Real Madrid por quatro anos

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Rudiger, que deixou o Chelsea de graça após o fim de seu contrato. O alemão assinou um contrato de quatro anos com o clube espanhol.

O negócio já havia sido adiantado pela imprensa espanhola. Por conta das sanções sofridas pelo ex-dono do time inglês, Roman Abramovich, o defensor ficou impossibilitado de ampliar seu vínculo com a equipe e optou por mudar de ares.

Antes mesmo do final da temporada, Rudiger já possuía um acordo com os merengues, que aguardaram a decisão da Liga dos Campeões, vencida pelo Real Madrid, para anunciar o reforço, que celebrou o acerto em suas redes sociais.

“Muito orgulhoso de anunciar que estou me juntando ao Real Madrid. Estou super empolgado com os desafios que estão por vir e mal posso esperar por jogar minhas primeiras partidas por este grande clube”, escreveu em seu Twitter.

No período, o atleta faturou o título da Champions, do Mundial de Clubes e da Supercopa da Europa.

Rudiger, agora, volta suas atenções à disputa da Liga das Nações, pela seleção alemã. O país figura no grupo 3, ao lado da Hungria, da Inglaterra e da Itália, e estreia neste sábado, às 15h45 (de Brasília), contra os italianos.

Com a chegada de Rudiger, Carlo Ancelotti ganha mais opções para o setor defensivo do Real Madrid. Com o alemão e Militão centralizados, Alaba pode jogar também pela lateral esquerda – posição em que atuou por anos no Bayern de Munique.

Além disso, o elenco conta agora com cinco opções de zagueiros centrais. Os outros são o jovem Jesús Vallejo, revelado pelo clube, e o espanhol Nacho Fernández.