Rui Costa assina decreto que dispensa uso de máscaras em ambientes abertos

O governador Rui Costa anunciou na manhã deste sábado (2) a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos. No vídeo, Rui Costa afirma que o governo recebeu um parecer técnico que permite a liberação das máscaras em espaços, como estádio de futebol.

O decreto da liberação foi assinado nesta manhã. No vídeo, na mesma hora que anuncia a flexibilização, Rui Costa retira a máscara que usa no rosto. “Daqui por diante, esperamos contar com vocês, para seguir com a vacinação. Vacinar é o grande remédio, é a grande solução, para gente mandar embora de vez esse vírus. Se vacine!”, conclama o governador.

A medida permanece obrigatória para ambientes confinados, como ônibus e elevadores.