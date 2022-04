Rui Costa autoriza concurso com 286 vagas para professores de universidades

O governador Rui Costa anunciou nesta quinta-feira (14) nas redes sociais que autorizou 286 vagas em um concurso público para professores em quatro universidades estaduais da Bahia.

“Vai contribuir com o crescimento das instituições e reforça as bases da educação de qualidade com ensino, pesquisa e extensão”, escreveu no Twitter.

Ainda de acordo com Rui, a autorização será publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (15) e contemplará professores auxiliares e assistentes, com regimes de 20 e 40 horas.

O governador também informou que estão sendo preparadas convocações para 47 aprovados no concurso realizado em 2018, ampliando os quadros da Uesc e Uefs.