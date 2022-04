Rui entrega secretarias para indicações do MDB e PV

Foram publicadas no Diário Oficial do Estado deste sábado, 2, duas nomeações de secretários. Indicação do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que se tornou nesta semana um partido aliado da base de Rui Costa (PT), Murilo Dias Sampaio assume a pasta de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs), enquanto a indicação do Partido Verde (PV), José Antônio Maia Gonçalves, assumirá a pasta de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).Murilo será titular da Sihs no lugar de Marcelo Cajado Sampaio, irmão do deputado federal e presidente do Partido Progressistas (PP), Cláudio Cajado. Marcelo foi exonerado após o PP firmar aliança com ACM Neto (União Brasil), em março. Murilo era assessor especial IV da Segov, da Prefeitura de Salvador, até ser exonerado esta semana por Bruno Reis (União Brasil), após o MDB anunciar aliança com a base de Rui Costa.Já José Antônio Maia Gonçalves, será titular da Seap no lugar de Nestor Duarte, que pediu exoneração após rebelião na Penitenciária Lemos Brito, na Mata Escura. Nestor Duarte era próximo de Marcelo Nilo, que na época já havia deixado a base de Rui Costa.