Rui fala sobre onda de assaltos a bares e restaurantes em Salvador

O governador Rui Costa prometeu que irá aumentar a frota de motocicletas da polícia baiana para reforçar as ações de combate a assaltos em bares e restaurantes da capital baiana. Nas últimas semanas, uma série de ocorrências têm sido registradas, a exemplo da hamburgueria Bravo Burguer & Beer, no último domingo (24), no bairro da Pituba. Imagens do circuito de segurança da loja registrou a ação dos bandidos.

“Autorizei a compra de mais 200 motos. Nesse tipo de assalto o policiamento motorizado não resolve porque não garante essa agilidade. Os bares em geral tem esquinas, entre uma rua e outra tem um beco… Isso facilita a fuga dos criminosos. Nós vamos aumentar a mobilidade dos policiais, onde ele consegue circular mais”, pontuou em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira 26). O gestor também afirmou o “aumento do monitoramento de câmeras”.

O governador enfatizou ainda o desejo de que os criminosos alcançados pela polícia fiquem presos. Segundo Rui, “a polícia prende e Sistema Judiciário solta”.

“Eu espero que essas pessoas, na medida em que sejam presas, consigam ficar presas pelo menos um tempo. Recentemente a imprensa divulgou que a mesma pessoa foi presa três vezes por assalto a carro em 21 dias. Significa que assaltou e foi preso uma vez por semana. Ele pode até ter roubado mais vezes, mas foi preso, o que demonstra o trabalho policial, toda semana, e toda semana ele foi solto. É a sensação que a gente fica, a polícia prende e Sistema Judiciário solta. Fica aí essa corrida que não tem fim e a sensação de impunidade que o povo obviamente reclama”, avaliou.