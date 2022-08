Rumo à Inglaterra: Yasmin Meireles ganha festa de despedida das amigas

“Amizades verdadeiras continuam firmes, não importa a distância”. Com essas palavras, uma turma de amigos se despediu de Yasmin Meireles na noite dessa sexta-feira (12/8). A brasiliense passará um ano na Inglaterra. Antes de cruzar o Oceano Atlântico nesse domingo (14/8) e desembarcar no país europeu, no entanto, ela ganhou uma festa do quinteto fantástico, formado por Carolina Lacerda, Cléo Baldy, Juliana Reis, Maria Júlia Maia e Natália Lins.

As cinco amigas orquestraram uma despedida inesquecível para Yaya, apelido carinhoso dado à jovem. Elas cuidaram de cada detalhe, tornando a festa memorável para Yasmin. Ao todo, 100 convidados compareceram ao evento, entre eles, a trupe que viajou recentemente para a Disney, nos Estados Unidos, pela companhia MS Turismo.

Yasmin Meireles amou a despedidaYasmin MeirelesTodos queriam se despedir de Yaya. A cada abraço, ela ouvia declarações como: “Você vai fazer muita falta aqui em Brasília”. A jovem se emocionou com os abraços recebidos e recados deixados pelos convidados em um cantinho de mensagens. O vidro ficou lotado com as felicitações. “Minha melhor amiga para a vida toda. Te amo muito! A gente para sempre”, escreveu uma confidente.

Espaço dedicado aos recadinhosDetalhesA Coluna Claudia Meireles também não deixaria de dedicar algumas palavras para Yasmin, personalidade amada e muito querida na capital federal: “Desejamos que tenha uma nova fase de vida maravilhosa. Nós sentiremos falta demais de você, boa amiga, pessoa carinhosa e que está sempre presente na vida de todos com muita intensidade. Muito esperta e animada, fará grande falta a todos.”

Em nome das idealizadoras do evento, Carolina Lacerda disse que a festa foi uma forma de agradecer pela grande amizade de Yasmin e desejar a ela boa sorte: “Ficamos muito felizes que você aproveitou! Saiba que mereceu cada minuto dessa despedida e não sabe a falta que vai fazer.”

Decoração Cortina de franjas metalizadas, boneco de um extraterrestre, globos de luz e balões de carinha feliz e zebra deixaram o ambiente com a atmosfera divertida e colorida. O quinteto de amigas planejou e decorou o espaço de acordo com as preferências de Yasmin.

Guloseimas Bombons, balinhas e pirulitos ficaram à disposição dos convidados, que amam saborear guloseimas. Todos brindaram à nova fase de Yasmin Meireles.

Mesa com guloseimasDelícias adocicadasMensagens de afeto A Coluna Claudia Meireles conversou com algumas das amigas de Yasmin. Elas afirmam que irão sentir falta da confidente e “já estão com saudades”. Nos recados, o quinteto de jovens desejou sorte e momentos inesquecíveis para Yaya.

“Minha Yas, amiga de todas as horas, parceira sem igual. Te amo e vou morrer de saudades”, ressalta Júlia Patu.

“Eu e a Yaya nos conhecemos em 2018. Desde lá, nossa amizade e conexão têm sido incríveis. Os momentos ao lado dela com certeza são os melhores! Amo e a admiro muito!”, declara Cléo Baldy.

“A Yaya é uma pessoa muito especial e querida por todos. Ela vai fazer uma falta tremenda! Desejo o melhor nessa nova fase. Tenho certeza que vai encontrar pessoas maravilhosas como você, aproveite cada minuto e te amamos muito”, enfatiza Juju Maia. Ela emendou: “Estamos te esperando aqui”.

Yasmin Meireles“Eu diria que a Yaya é minha ride or die. Durante cinco anos, eu nunca me senti sozinha, porque sempre a tive por perto, independentemente se era tempo bom ou ruim. Nós sempre estávamos juntas! Sou muito grata a Deus por ter colocado essa grande amiga em minha vida”, frisa Natália Lins.

“Estaremos para sempre com você não importa a distância! Obrigada por ter feito cada momento com você aqui em Brasília muito especial. Brilhe muito na Inglaterra e aproveite a nova fase”, destaca Carolina Lacerda. Ela desejou “boa sorte” e finalizou a mensagem com: “Amamos muito você”.

Confira os cliques da noite memorável:

Juliana Reis e Yasmin MeirelesCarolina Lacerda e Yasmin MeirelesCléo Baldy e Yasmin MeirelesValentina Barreto e Christina AzevedoJúlia Patu e Carolina LacerdaEnzo Skaf, Pedro lagos, Davi Chaves, Igor Arifa, Bernardo Lambach e Alejandro LuizGuilherme Santana, Alexandre Baldy e Antônio BorsoiGabriel Fonseca, Gustavo Cobra, Alice Vellasco e Bia NardelliGustavo Lóssio, Rafael Araújo, Guilherme Franco e Pedro BittarRodrigo Piquet, Mateus Xavier e Daniel VelosoAlex Ferreira, João Pedro Lucena e João SarneyEnzo Weyne, João Weyne e Enzo QueirozNatália Lins e Carolina LacerdaJosé Ricardo e João Vitor LemosJúlia Falcão, Fernanda Braz, Eduardo Romano e Valentina LoureiroCléo Baldy, Natália Lins e Carolina LacerdaEnzo Weyne e João WeyneJúlia Patu, Guilherme Santana e Ana Emília VieiraOs amigos deixaram recados para YasminAmigos escrevem mensagem para YasminPara saber mais, siga o perfil da coluna no Instagram.

