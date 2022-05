Rumo ao Forró: São João com estilo e sem gastar muito

Este ano as festas juninas prometem. O fim das restrições sanitárias, provocadas pela pandemia de COVID-19, fez com que várias cidades do interior baiano programarem suas tradicionais festas e Salvador também terá opções, para quem não abre mão de um bom forró. Se você ainda não pensou no que vai usar para o arrasta pé, saiba que nem adianta dizer que é por falta de tempo. Entre um compromisso e outro (ou um ônibus e outro) , uma passada pela Estação da Lapa resolve tudo. Por lá, você descola seu visú junino. Nós fomos lá e montamos três looks usando o tradicional xadrez, que vão de R$ 35, R$ 88 e o mais caro a R$ 155. Vem conferir as nossas escolhas.

Na faixa

Por R$35 você leva esse conjuntinho xadrez de top e short. É só acrescentar uma bota, cinto ou até jaqueta, que já tenha em casa, e está pronto o look arrasador.

Um pouco mais

Três peças a R$88 no total? Difícil achar em ? Pois, é o preço desse look: body (R$18); short de couro sintético (R$35) e camisa xadrez (R$35).

Tá podendo!

Se o orçamento não está tão apertado e você quer investir com tudo, essa é sua produção. Ela sai a R$ 155. O vestido jeans virou um sobretudo (R$102) para o top preto (R$18) e calça xadrez (R$35).

FICHA TÉCNICA

Fotos: Gardênia Passos (@gardenia.passos)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Modelo: Jules Bittencourt (@whoisbitten)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Agradecimento: Estação Nova Lapa (@lapanewsoficial)

Todos os looks são da loja Estação Brasil, localizada na Estação da Lapa