Rumo ao hexa! Karoline Lima provoca no Instagram com maiô da Seleção cavado na virilha

Rumo ao hexa! A influenciadora Karoline Lima já mostrou que está esperando ansiosamente pela Copa do Mundo do Catar e fez uma publicação chocante em seu Instagram neste domingo (25). A ex-namorada de Éder Militão surgiu mostrando seu apoio à Seleção Brasileira e deu o que falar nas redes sociais!

Com uma beleza única, a loira apostou num maiô com estampa verde e amarela para mostrar que está na torcida pela conquista do sexto título do Brasil. A influenciadora não deixou de mostrar toda sua sensualidade e, claro, contou com diversos elogios dos mais de três milhões de seguidores do Instagram!

“Linda demais, ok?”, disparou ninguém menos que a cantora Mirella, exaltando a loira nos comentários da publicação. “Ainda bem que sempre torci para o Brasil”, brincou outro internauta, babando pela musa. “Nunca quis tanto o hexa quanto quero agora”, disse um terceiro. Confira o clique:

Karoline Lima desabafa sobre pressão estética no Instagram: “Tem que estar impecável” Desabafou! Recentemente, a influenciadora Karoline Lima usou o Instagram Stories para falar sobre a pressão estética e como isso afeta sua autoestima. A loira brincou dizendo que estava “feia” no dia, mas deixou uma reflexão séria para os seguidores.

“Hoje estou feia que está dando gosto para as inimigas. As inimigas estão felizes, e eu também não tenho previsão nenhuma para me arrumar. Hoje eu decidi que quero ser feia em tempo integral. Não sou obrigada a estar aparecendo bonita. Quem quiser me amar, ficar comigo, inclusive, estão abertas as vagas, vai ter que acostumar com essa versão também”, contou a musa.

“Para ser bonita, tem uma pressão. Tem que estar impecável. Não dá para ser mais ou menos bonita, porque você vai dar motivo para o povo falar. Ou você é impecável ou você é feia. Estou tão de saco cheio… do nada um desabafo”, finalizou.

