‘RuPaul’s Drag Race’ abre inscrições no Brasil: “Chamando todas as rainhas”

A produtora responsável por ‘RuPaul’s Drag Race’ anunciou nesta segunda-feira (08) que está fazendo uma seletiva no Brasil. “Chamando todas as rainhas! World of Wonder está procurando as melhores drag queens do Brasil!”, diz a publicação compartilhada no Twitter. As drag queens interessadas terão que responder a um questionário com 55 perguntas e enviar quatro fotos, sendo três delas produzidas para arrasar e uma de rosto limpo, sem maquiagem. É preciso ser maior de 18 anos para participar da seletiva, que também está aberta para o México e a Alemanha.

Sucesso absoluto de crítica e público, o programa, que conta não só com carisma da apresentadora, como das participantes, que têm habilidades em canto, dança, costura, talento, humor e personalidade testadas no reality. Uma delas é eliminada a cada episódio. As finalistas disputam uma prova e quem levar a melhor é vencedora da temporada.

Calling all queens–World of Wonder is looking for Brazil’s best drag queens!

The producers of RuPaul’s Drag Race want to hear from you: apply at https://t.co/EIiVkPteMN and submit your application by August 26th! pic.twitter.com/Kuemzt7WD7

— World of Wonder (@WorldOfWonder) August 8, 2022

Xuxa revela que Globo recusou proposta para programa sobre Drag Queens ‘Carava das Drags’, primeiro projeto de Xuxa Meneghel voltado totalmente para uma plataforma de streaming, está prestes a ser lançado. A produção da Amazon Prime Video vai “mostrar o Brasil por meio da arte drag”, numa competição entre dez participantes em busca do título de Drag Soberana. Xuxa apresentará o reality ao lado de Ikaro Kadoshi. Porém, em entrevista recente, a loira revelou que este não foi sua primeira ideia de programa para drag queens.

Após brilhar por anos na TV aberta, Xuxa Meneghel vive uma nova fase em sua carreira. De acordo com a eterna rainha dos baixinhos, uma ideia parecida já foi apresentada a TV Globo. “Já tinha feito um projeto que foi oferecido para Rede Globo”, disse a apresentadora, durante uma entrevista ao Jornal Commercio. Intitulado como Rainha, Drags e Queens, Xuxa alegou que o programa iria ser comandado por ela e Ivete Sangalo, na Globo. Porém, a emissora não aceitou a produção.

