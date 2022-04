Russell faz melhor volta e lidera 2º treino antes do GP da Emilia-Romagna

Os pilotos da Fórmula 1 realizaram o segundo treino livre na manha deste sábado em preparação ao Grande Prêmio de Emilia-Romagna, quarta etapa da temporada 2022. A melhor volta ficou por conta de George Russell, da Mercedes, que anotou o tempo de 1min19s457.

Na sequência, estão Sergio Pérez e Charles Leclerc, que liderou o primeiro treino livre na sexta-feira, com 1m29s402.

Lewis Hamilton vem atrás, com o quarto lugar. Verstappen aparece na sétima colocação após ter um desempenho abaixo do esperado no percurso.

Os pilotos não tiveram que se preocupar com a chuva nesta manhã e os carros não demoraram para entrar na pista. Pérez ficou com a liderança por alguns minutos, mas Russell alcançou grande resultado e ficou no topo.

Mais tarde, às 11h30 (de Brasília) acontece a corrida sprint, que formará o grid de largada da corrida deste domingo. Max Verstappen larga em primeiro por ter assegurado a volta mais rápida no treino qualificatório que definiu os dez primeiros do grid da classificação do percurso.

Vale lembrar que o GP da Emilia-Romagna será o primeiro de 2022 com classificação sprint. A corrida é uma versão reduzida da corrida normal e tem 100 km, com duração média de 30 minutos.

O Grande Prêmio da Emilia-Romagna será neste domingo, às 10 horas (de Brasília).