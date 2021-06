Russell sobre período difícil na Williams F1

Automobilismo



A equipe Williams tem sido um grande nome na Fórmula 1 por décadas e tem vários campeonatos conquistados. Depois que Claire Williams assumiu o time de seu pai, Frank Williams, as coisas pioraram rapidamente. A equipe estava à beira da ruína financeira, e como resultado, foi vendida. Isso na esperança de que o nome Williams permaneça no topo do automobilismo.

De acordo com George Russell, aqueles piores anos não foram tanto para se apresentar, mas para sobreviver. “2019 foi uma temporada incrivelmente difícil e em 2020 vimos que, por causa da pandemia e da situação financeira da temporada, seria muito difícil desenvolver e evoluir”, disse Russell em uma conversa com o Motorsport.com.

Ele continuou: “Agora temos novos proprietários, mas, infelizmente para nós, isso veio tarde demais para fazer uma grande diferença em 2021. Você não pode de repente colocar muito dinheiro em algo e esperar um bom resultado imediatamente. Tem sido sábio, porque eles não querem apressar as coisas. Eles querem fazer isso certo, e esse é o jeito certo.”

O piloto da Williams também lembra que na época de Claire Williams e Mike O ‘Driscoll, era principalmente uma questão de sobrevivência. “Esse é certamente um bom objetivo, mas o desempenho ficou em segundo lugar. Agora o desempenho é a prioridade”, disse o britânico de 23 anos.

