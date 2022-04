Rússia promete reabrir corredor humanitário na Ucrânia

o Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta quinta-feira, 31, que o corredor de evacuação da cidade sitiada de Mariupol para Zaporizhzhia será reaberto nesta sexta-feira, 1º.

Segundo a pasta, a ação atende a “pedido pessoal do presidente da França, Emmanuel Macron, e do chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, ao presidente da federação russa, Vladimir Putin”.

A reabertura está prevista para acontecer às 10h (horário de Moscou).

“Para a implementação bem sucedida desta operação humanitária, propõe-se a sua realização com a participação direta de representantes do gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha”, pontuou a Defesa russa.