Sabores de Portugal conquistam brasilienses em espaços intimistas

Considerado um dos países mais antigos do continente europeu, Portugal reúne inúmeras atrações culturais e religiosas, além de paisagens e locais pitorescos de tirar o fôlego. A nação também é conhecida pela rica gastronomia, que vai muito além do tradicional bacalhau. Interessou? Pois os brasilienses podem ter um gostinho da autêntica culinária portuguesa mais perto do que imaginam. O Manuelzinho Restaurante conta com um cardápio diversificado que pode ser conferido em duas unidades em Brasília: na Quadra 404 da Asa Sul e na Avenida das Castanheiras em Águas Claras.

Sob o comando do português Manuel Francisco Belchior Pires, o Manuelzinho, como é mais conhecido, o espaço oferece um ambiente intimista e acolhedor. O local resgata as receitas que fizeram sucesso no restaurante carioca Antiquarius, onde ele trabalhou por quase 35 anos. “Nós temos uma comida mundialmente conhecida. O Antiquarius era frequentado por grandes artistas, como Mariah Carey, Mick Jagger e Prince, que iam muito lá quando estavam no Rio de Janeiro. E essa mesma cozinha está aqui em Brasília.”

Inclusive, na parede de uma das unidades do restaurante, é possível ver fotografias de famosos ao lado de Manuelzinho, como o ator espanhol Antonio Banderas, o cantor Roberto Carlos e a apresentadora Ana Maria Braga. “E eu percebo que, aqui em Brasília, as pessoas também têm gostado muito da nossa comida. Tem cliente que vem, almoça e janta aqui. Alguns chegam a frequentar três vezes na semana. Isso eu só vi quando estava no Rio”, relata Manuelzinho, que já passou pelo Tejo e Dalí Camões, além de ser o responsável por trazer o Antiquarius para a capital, em 2012.

Entre as iguarias que mais fazem sucesso no restaurante, estão o arroz de pato com azeitonas, o arroz de robalo com camarão e lagostim e a moqueca de robalo com camarão, que, na opinião de Manuelzinho, é sensacional. “A maioria dos pratos vem do Antiquarius mesmo, muitas adaptadas na época do restaurante carioca”, explica Manuel Pires.

Para quem gosta de bacalhau, o espaço oferece quatro opções de pratos principais, além de aperitivos, como o bolinho e o pastel. Entre as sobremesas portuguesas, o pastel de nata se destaca com a massa folhada, seguindo a mesma receita original.

O restaurante A ideia de ter o próprio restaurante surgiu durante a pandemia. Em uma conversa com Flávio Potiguar — dono da rede Potiguar no país —, Manuel Pires viu a oportunidade de abrir um espaço que seguisse as origens do Antiquarius, pelo qual Manuelzinho tem um carinho enorme. Em 29 de junho de 2021, ele inaugurou o Manuelzinho Restaurante na Asa Sul. O local tem uma decoração aconchegante, em tons claros, e detalhes que remetem a regiões de Portugal, como as pinturas em azulejos e o jardim vertical no salão térreo.

Com tanto sucesso, o Manuelzinho Restaurante ganhou uma filial este ano em Águas Claras. O espaço localizado na cobertura do Edifício Acqua, na Avenida das Castanheiras, foi inaugurado na véspera do aniversário de Brasília (20/4) e presenteia os brasilienses com a alta gastronomia portuguesa. Uma alternativa para saborear o cardápio do Manuelzinho sem precisar ir para o Plano Piloto.

O novo restaurante conta ainda com um salão amplo que facilita a reunião de grandes grupos para almoçar ou jantar. O local também divide o hall com o Steak House do Potiguar, possibilitando também que o cliente experimente a culinária de dois grandes espaços que são referência na gastronomia.

História O interesse pela gastronomia portuguesa iniciou na juventude de Manuel Francisco Belchior Pires. “Comecei a trabalhar em uma pousada, arrumando os quartos, depois passei para o bar, depois para o salão, como garçom, e, por fim, fui maitre. Eu via fazer os pratos. E foi assim que começou tudo. A gente vai vendo todo dia o fazer e acaba ficando familiar”, conta Manuelzinho.

Em 1977, Manuel Pires desembarcou em território brasileiro com um dos patrões da Pousada Santa Luzia, o empresário Carlos Perico. O objetivo era abrir um restaurante português na região mais badalada do Rio de Janeiro, o Leblon. O Antiquarius foi inaugurado no mesmo ano.

Em 2012, Manuelzinho recebeu o convite de abrir uma filial do Antiquarius na capital federal. O famoso restaurante ficou aberto por cerca de dois anos. Mesmo com o encerramento das atividades, Manuel Pires guarda na memória a tradição do negócio que é responsável pela paixão pela culinária portuguesa.

Onde:

Cobertura do Edifício Acqua, na Avenida das Castanheiras – Águas Claras

CLS 404, Bloco A – Asa Sul

Horário de funcionamento da cozinha:

Segunda-feira, das 12h às 15h

Terça-feira a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h30

Domingo, das 12h às 17h

