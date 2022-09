Sabrina Sato impressiona com bolsa travesseiro de R$11 mil

Sabrina Sato, não sai de casa se não for para arrasar com sua beleza, simpatia e fashionismo. Super antenada no mundo da moda, ela elegeu um look super confortável e estiloso para viajar de São Paulo ao Rio de Janeiro, esta semana.

A apresentadora, encantou os fãs esta semana ao surgir no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vestindo uma roupa super confortável, mas muito fashion. Porque Sabrina Sato, nunca perde o estilo.

Ela compôs o aerolook, com uma chemise branca, um sobretudo nude, um par de coturnos de couro marrom com fivelas e para finalizar, Sabrina Sato, usou usa uma bolsa travesseiro de couro da grife italiana Bottega Venetta. O acessório chamou a atenção pelo tamanho e pelo valor de comercialização, custa nada mais, nada menos que R$11 mil.

Sabrina participa da Batalha do Lip Sync, no Domingão do Huck Sabrina Sato, voou de São Paulo para o Rio de Janeiro, com seu look super fashion e bolsa travesseiro de R$11 mil, para treinar, isso mesmo. A apresentadora foi até os estúdios Globo, para treinar sua apresentação para o quadro Lip Sync, do programa Domingão do Huck.

Sabrina vai disputar o título com o ator, Eduardo Sterblitch. Eles publicaram vídeos nas redes sociais, falando sobre a participação e como estão se preparando.

