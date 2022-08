Sabrina Sato revela dificuldade e preocupa os fãs: “Tive que aprender com a vida”

Durante uma entrevista ao programa ‘Saia Justa’, da GNT, Sabrina Sato revelou que tem muita dificuldade de dizer “não” para as pessoas. A apresentadora explicou que sente muito medo de desagradar e parecer “mal educada”.

+ Jade Picon abusa de biquíni PP ao mergulhar e mostra como seu bumbum fica pós-treino

“Eu tive que aprender a falar não. Pra mim, toda vez que eu vou começar uma terapia é aprendendo a falar não, porque eu fui uma pessoa que fui educada por uma vó japonesa, imagina. Eu fui educada para falar muito sim, sorrir para as pessoas, muito mais agradar e ser gentil com todo mundo do que provocar alguém. Então eu meio que tive que aprender com a vida”, explicou.

Em seguida, Sabrina explicou que passou a dizer “não” depois que se tornou mãe. “Você se preocupa muito em agradar todo mundo e preocupada com o próximo, como essa pessoa vai se virar, como ela vai resolver. Eu comecei a falar não muito tarde e pra pessoa que eu mais amo na vida, que é a Zoe, minha filha. Cheguei um dia que eu acho que falei mais de 20 ‘nãos’ pra ela na pandemia. ‘Não sobe ai, não pode comer isso’. Eu pensei: ‘gente, eu me tornei uma controladora, chata, doida. Eu banalizei não’”, afirmou.

“Achei várias psicólogas dizendo que as vezes para não banalizar esse não para a criança, você precisava substituir. Ai eu comecei: ‘não faz isso com meu cabelo, faz com o cabelo da boneca’. Desse jeito. ‘Por que em vez de pular no sofá você não pula na cama elástica?’”, finalizou Sabrina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Saída de Sabrina Sato motiva proibição radical na Record De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a saída de Sabrina Sato da Record TV, em março deste ano, parece ter abalado muito as estruturas da emissora, já que, na época, a comunicadora estaria apresentando o ‘Ilha Record’.

Segundo a jornalista, a emissora proibiu os artistas contratados de aceitarem realizar entrevistas e participações especiais em programas das concorrentes. A regra foi imposta após Sabrina deixar o comando do reality para apresentar o ‘Saia Justa’, que faz parte de um dos canais por assinatura da Globo.

Confira as últimas novidades dos famosos:

+ Irmão de Rodrigo Mussi se irrita e expõe que foi humilhado pelo ex-BBB: “Me chamou de lixo!”

+ Paulo André muda radicalmente o visual e surpreende fãs

+ Ator de ‘Pantanal’ é atropelado, passa por cirurgia e assessoria revela estado de saúde