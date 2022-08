Sabrina Sato usa look fashion “Cut Out” em encontro com amigas famosas

Sabrina Sato, recebeu várias amigas famosas para um almoço no restaurante Caviar Kaspia, no Shops Jardins, em São Paulo. O encontro especial foi em parceria com a marca de cosméticos, Sephora, que a apresentadora é embaixadora. Na ocasião ela usou look fashion “Cut Out”.

+ Famosas usam figurinos luxuosos no “Favela Gala 2022”, em São Paulo

Várias famosas como: Fernanda Motta, Mari Gonzalez, Astrid Fontenelle e Ticiane Pinheiro, estiveram prestigiando Sabrina Sato e a Sephora, no almoço que foi anunciada a data e local do evento, “Halloween Sephora – O Outro Lado da Beleza”, que acontecerá dia 13 de outubro no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, e claro terá a presença da diva Sabrina Sato.

Assinado pelo fashion stylist, Pedro Sales, o look de Sabrina Sato, chamou a atenção pelos detalhes “Cut Out”, que deixaram muita pele à mostra e deram sensualidade à composição. Ela usou uma calça preta de cós baixo, modelo esportiva, com bolsos e fitas nas laterais e botões nas barras, já na parte de cima ela combinou um body também preto, no estilo blazer, com mangas longas, ombreiras, gola larga, um decote até o umbigo e cavas bem altas na cintura. Na legenda ela pediu para os seguidores, se alguém já imagina qual fantasia ela irá usar no evento esse ano: “Hoje demos start na contagem regressiva para o Halloween @sephorabrasil! Alguém já arrisca um palpite de qual será minha fantasia esse ano?”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Ticiane Pinheiro e Mari Gonzalez, também elegeram looks pretos “Cut Out”, para o almoço com Sabrina Sato A ex- BBB, Mari Gonzalez, e a apresentadora, Ticiane Pinheiro, apostaram em looks monocromáticos pretos. Gonzalez, usou um micro vestido mula manca, com uma fivela de strass prata na região dos seios, ela completou a composição com uma meia-calça e um par de sandálias pretas, com detalhes em prata e finalizou a produção como acessórios também no prata, ela combinou joias com pedrarias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Gonzalez (@marigonzalez)

Já Ticiane Pinheiro, usou um conjunto de calça e cropped, todo de paetê preto, deixando a barriga de fora. Os cabelos ela usou presos em rabo de cavalo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro + (@ticipinheiro)

Com visual leve e descolado, Fernanda Motta e Astrid Fontenelle, prestigiaram Sabrina Sato Fernanda Motta e Astrid Fontenelle, apostaram em looks mais leves e soltos para o almoço com Sabrina Sato. Fernanda, escolheu um vestido longo monocromático vermelho sangue, drapeado, super largo, mula manca e com a manga comprida bufante. Nos pés usou uma sandália nude e os hair foram meio presos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por F E R N A N D A M O T T A (@fernandamottaoficial)

A apresentadora, Astrid Fontenelle, apostou em um vestido longo super leve, na cor azul bebê, com mangas curtas e tecido com estampa floral. “Maravilhosa!”.

Astrid Fontenelle, usa look floral em almoço com Sabrina Sato. (Foto/Reprodução Instagram).

Na legenda das fotos que Astrid, publicou em seu Instagram, ela deixou perguntas para os seguidores: “Meu dia de fotógrafa da @sabrinasato !! Muito musa!! E muito musa nos apresentando a festa de Halloween da Sephora que promete ser retumbante!!!! Qual será a fantasia dela?? E a minha??? ”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Astrid Fontenelle (@astridfontenelle)

Relembre a fantasia que Sabrina usou no Halloween da Sephora, em 2021 Para quem não lembra do look bafônico de Sabrina Sato, que deu o que falar após o Halloween da Sephora, em 2021, vamos refrescar sua memória. Foi uma produção também do fashion stylist, Pedro Sales, composta por um body e headpiece da marca americana Venus Prototype, famosa por peças de couro e látex, bijuterias do Atelier Michelly X e luvas e meias icônicas de Atsuko Kudo. Nos pés ela abusou mais ainda, com sapato da grife Valentino, de 22 cm de altura. A maquiagem e cabelo foram de responsabilidade de Krisna Carvalho.

Look bafônico de Sabrina Sato, no Halloween da Sephora, em 2021. (Fotos/Reprodução Instagram)

Aqui na Metropolitana FM, você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos:

+ Era armação? Após fim do ‘Casos de Família’, Christina Rocha revela o que ninguém sabia

+ Catia Fonseca expõe toda a verdade sobre saúde de Silvio Santos: “Estive com uma pessoa do SBT”

+ Vizinha que atropelou ator mirim de ‘Pantanal’ e amigo se pronuncia