SAC Móvel disponibiliza RG gratuito e outros serviços para municípios atingidos pelas chuvas no extremo sul

Giro no Mundo



Publicado em 15 de dez de 2021 e atualizado às 19:41

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Em atenção às famílias atingidas pelas fortes chuvas no extremo sul da Bahia, a Rede SAC enviará carretas do SAC Móvel para os municípios de Medeiros Neto, Jucuruçu, Prado e Vereda. No local, a população vai poder emitir documentos de forma gratuita, a exemplo da carteira de identidade.

O governador Rui Costa destaca que “são três carretas do SAC Móvel que vão ajudar a população a tirar os documentos perdidos durante as enchentes. Não será cobrada qualquer tarifa de 2ª via ou 3ª via. Serão feitas gratuitamente”. Estarão disponíveis os serviços de emissão de RG, cadastro de pessoa física, antecedentes criminais e serviços da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

Os atendimentos vão ocorrer de segunda-feira a domingo, das 8h às 17h, por ordem de chegada, a partir da distribuição de fichas. A coordenadora do SAC Móvel, Cimária Silva, reforça a importância dessa medida para a população. “É com muito amor e dedicação que estaremos juntos de mãos dadas para prestar serviços de cidadania nos municípios atingidos pelas chuvas em um momento tão delicado”, afirma.

Cronograma de atendimentos

Medeiros Neto: de 17/12 a 21/12, na Avenida Oscar Cardoso, próximo à Prefeitura;

Jucuruçu: de 17/12 a 30/12, na Praça Jocina Eduardo Brito, no Centro;

Prado: de 17/12 a 30/12, Rua Dois de Julho, próximo ao Banco do Brasil;

Vereda: de 23/12 a 30/12, na Rua Joaquim Gobira, próximo à Rodoviária.

Em caso de dúvidas, a Secretaria da Administração do Estado (Saeb) disponibiliza o site institucional do SAC e o call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Combate ao coronavírus

Com o objetivo de conter os avanços da Covid-19, a Rede SAC adotou algumas medidas de segurança, como disponibilização de dispensers com álcool a 70%; reforço na higienização das dependências, bem como dos móveis; reorganização do espaço de espera para promover o distanciamento. Os atendimentos são individuais, isto é, acompanhantes somente em casos excepcionais.