Safadão, Maiara & Maraísa e mais: o que fazer no fim de semana no DF

O fim de semana no Distrito Federal está cheio de programações gratuitas para quem quer explorar a cidade. Na lista de opções, festivais em parques, exposições e peças aparecem para divertir toda a família a partir desta sexta-feira (16/9). Os amantes de sertanejo também contam com uma série de opções. Confira a seleção do Metrópoles abaixo:

MÚSICA

Cairo Vitor O Teatro dos Ventos (Rua 19 Norte, Edifício Duo Mall – Águas Claras) recebe o cantor Cairo Vitor no sábado (17/9). A partir das 20h e com entrada gratuita, o artista apresenta músicas do show Porto Musical, com voz e violão.

Expoabra O fim de semana é de muito sertanejo no Parque de Exposição da Granja do Torto. Sexta (16/9) o palco fica sob comando de Wesley Safadão, Diego & Vitor Hugo e Zé Felipe, enquanto o sábado (17/9) terá Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme e um pouco de rap brasiliense com Hungria. O espaço abre às 19h para os shows, que não são recomendados para menores de 16 anos, e os ingressos custam a partir de R$ 90.

Histórias – O Show do Século Neste sábado (17/9), as duplas Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno & Marrone e Edson & Hudson sobem ao palco do Arena BRB Mané Garrincha com o cantor Eduardo Costa. Com começo marcado para 17h, o evento tem ingressos a partir de R$ 110 e conta com áreas open bar e open food. Shows não recomendados para menores de 18 anos.

Lorena Chaves A cantora leva o show Petricor e Outras Que Não Conseguimos Tocar ao Vivo aos palcos do Teatro Unip (913 Sul), nesta sexta (16/9), a partir das 20h. Com ingressos a partir de R$ 60 (meia-entrada), a apresentação é livre para todos os públicos.

Orquestra Nacional do Teatro Claudio Santoro Neste sábado (17/9), a OSNTCS apresenta o Rock Sinfônico, com uma sequência de clássicos do estilo. Quem comanda a apresentação é o maestro Cláudio Cohen, que conta também com os guitarristas Haroldinho Mattos, Marcelo Barbosa e Dillo Araújo e o baterista Ticho Lavenere. O show tem acesso livre e gratuito a partir das 18h na Torre de TV.

Maestro Claudio Cohen e a Orquestra Sinfônica do Teatro NacionalTEATRO

4 Elementos Sábado (17/9), às 18h, o artista Victor Palazzo apresenta a performance que une poesia e dança no Teatro dos Ventos (Rua 19 Norte, Edifício Duo Mall – Águas Claras). O espetáculo tem classificação indicativa livre e entrada gratuita.

A RAINHA – Experiências extraordinárias para a primeira infância O espetáculo tem sessões às 15h30 e 17h30 nestes sábado (17/9) e domingo (18/9) no Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (SCES, trecho 2, lote 22). A classificação indicativa é livre e as entradas saem a partir de R$ 15 (meia-entrada). O evento é voltado para crianças de até 6 anos, com mistura de dança, teatro e música.

Festival Sorriso no Jardim Quem quiser dar algumas gargalhadas neste sábado (17/9) pode apostar na programação gratuita do Espaço Sustentável do Conjunto Nacional (praça de alimentação norte, 2º piso). O local será palco da peça Segura Mamãe, da Cia Artes do Trevo, que conta a história do Palhaço Trevolino. A entrada é gratuita, com classificação indicativa livre.

EXPOSIÇÃO

Aquilo da infância que ficou pelo caminho Pinturas, fotografias e esculturas compõem a exposição da artista visual Loreni Schenkel. As obras estão disponíveis para visitação na galeria Rubem Valentim, do Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul), até 30 de outubro, sempre de terça a sexta, das 10h às 20h. A entrada é gratuita e a classificação indicativa, livre.

Arte de Transformação A fotógrafa Mila Petrillo apresenta registros de crianças e adolescentes em oficinas de artes plásticas, dança, teatro e música na exposição Arte de Transformação. As fotos estão disponíveis para visita na Galeria Marcantonio Vilaça – Centro Cultural TCU (Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 3) com entrada gratuita e acesso livre para todos os públicos. As visitas podem ser feitas até 15 de outubro, de segunda a sexta, das 9h às 18h; e sábado, das 10h às 17h.

Beyond Van Gogh Na programação do fim de semana, também é possível incluir uma visita à exposição imersiva Beyond Van Gogh no estacionamento do Park Shopping. A mostra fica disponível até 30 de outubro: de segunda a sábado, das 10h às 22h (sessões a cada 20 minutos, com a última entrada sendo às 21h20), e domingo, das 10h às 20h. A classificação indicativa do evento é livre, mas menores de 12 anos precisam estar acompanhados de um responsável. Os ingressos custam a partir de R$ 35 (meia-entrada).

OUTROS

Acolher: Diversidade e Acessibilidade Com atrações musicais e rodas de conversa, o evento ocupa o UNA Parque (Estacionamento 10 do Parque da Cidade), entre 10h e 17h, deste sábado (17/9). A programação gratuita e livre para todos os públicos é voltada para diversidade e inclusão. O setlist traz DJ Anderson Coelho e as drags Adora Black e Henriel Menezes.

BEBA! Sábado (17/9) e domingo (18/9) tem BEBA!, no estacionamento externo do Boulevard Shopping (STN, conjunto J). O evento vai das 11h às 22h com atrações de rock e blues e shows cover de Led Zeppelin, Raibow e Ramones. Além da música, a programação conta também com cervejarias locais e opções gastronômicas. A entrada é gratuita e o festival é aberto para todos os públicos.

Domingo no Parque O estacionamento 10 do Parque da Cidade será agitado por clássicos do rock neste domingo (18/9). Das 11h às 23h, o evento com entrada gratuita vai receber as bandas Classic Ballads, BSB Beat e Monster Jam. O espaço também conta com opções gastronômicas e cervejarias. Classificação indicativa livre.

Domingo no Parque: Revitalização Já! Quem gosta de curtir o domingo (18/9) em meio a natureza pode embarcar na programação do Domingo no Parque. Nesta edição, o evento começa com uma caminhada pelo Parque do Bosque (São Sebastião) e conta ainda com apresentações musicais e exposição de artes do Cerrado. A entrada é gratuita e a classificação indicativa, livre.

Praça Cultural O fim de semana também é de eventos no Aeroporto de Brasília. Sábado (17/9) e domingo (18/9), das 9h às 17h, a Praça Pick Up oferece música ao vivo, feira, programação infantil e comidas locais, como Dog da Igrejinha e pizza Dom Bosco. A entrada no evento é gratuita. Classificação indicativa livre.

