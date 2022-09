Saiba como foi o 2º dia de seletivas do Afro Fashion Day

O Afro Fashion Day segue movendo e inspirando sonhos. Nesta sexta-feira (9) aconteceu a segunda etapa das seletivas de bairro, desta vez na Escola de Capoeira Mundo Negro, que fica no KM 17, em Itapuã. Ao todo, 44 aspirantes a modelo participaram da seletiva, que contou com oficina de passarela de Jonas Bueno, da Focus Moda, e uma palestra de Pepê Santos, CEO da One Models e realizador do Beleza Black Bahia.

A Escola Mundo Negro nasceu há 16 anos com a ideia de ocupar um vácuo de atividades que existia no bairro: havia muitas atividades, da própria capoeira, voltada a adultos. Mas pessoas como o professor Guga sentiam falta de programação contínua para crianças. Ele decidiu entrar na roda para mudar essa história.

“Nosso grupo de capoeira tem 16 anos, instituição sem fins lucrativos, que funciona de segunda a sexta. No fds tem a graduação das crianças. A gente vem devolver para a comunidade o que a capoeira deu pra gente. Fui criança de projeto, hoje sou engendro formado, professor de educação física. Aqui, conseguimos enriquecer e empoderar nossas crianças”, disse o professor.

O tema do Afro Fashion Day em 2022 pede muito ritmo, jogo de cintura e ginga. O som é de pandeiro, atabaque, com ritmo de maculelê. Quem estiver no Afro Fashion Day 2022 tem que entender do paranauê: a Capoeira.

“A seletiva de bairro vem para mostrar e trazer esse talento perdido na periferia, no bairro. As vezes o jovem tem receio de se achar bonito e modelo. O AFD possibilita participar de um grande evento começando do bairro, com profissionais fazendo uma pré-avaliação, educando”, diz Pepê Santos.

Líder de comunicação do Salvador Capital Afro, Milene Alves comentou sobre a iniciativa da Prefeitura de Salvador, que tem ações para valorização das manifestações culturais e de incentivo ao potencial criativo, tradições, tecnologias ancestrais e afroempreendedorismo desenvolvidas aos fins de semana, até novembro, em cinco territórios estratégicos do município: Centro Histórico, Liberdade/Curuzu, Rio Vermelho, Itapuã e Ilha de Maré.

“Essas iniciativas servem para a gente valorizar nossos jeitos de ser, vestir, comer e viver. Tudo isso tem um potencial gigantesco para a cidade”, afirmou a líder.

Diretor da SalvadorTech & Criativa da Prefeitura Municipal, Leandro Lima falou aos candidatos a modelos sobre como a moda pode ser um vetor, tanto de desenvolvimento pessoal tanto para quem estava ali buscando seu sonho, quanto para a evolução da cidade.

Ele avalia que eventos como o Afro Fashion Day são importantes para fomentar um virtuoso na economia criativa: “Salvador, como todo mundo sabe, é uma cidade com muitos talentos e a moda movimenta toda uma cadeia que emprega muita gente. Vocês que são modelos, a costureira que está no Polo Têxtil do Uruguai, o empresário, a pessoa que faz o design. Olha só quanta coisa. E de quebra temos algo de diferencial que é o talento do soteropolitano”, finalizou.

Na próxima quinta-feira, 15 de setembro, acontece a 3ª seletiva de bairro para modelos. A programação também conta com o bate-papo junto a Pepê Santos sobre a profissão, a aula de passarela com Jonas e a seleção em si. A última etapa acontece na Escola Guritá (Rua Agenor de Freitas de Periperi. Condomínio Guerreira Zeferina, Associação 08 de Maio), a partir das 13h30.

Quem tem interesse em participar e conquistar seu espaço no desfile deve se dirigir às próximas seletivas levando um documento de identificação com foto e muita atitude. É preciso chegar entre 13h30 e 14h para poder participar de toda a programação. Podem disputar a seletiva modelos a partir dos 13 anos.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Shopping Barra.