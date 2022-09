Saiba como Marília descobriu rombo causado por ex-empresário

Como revelado em primeira mão pela coluna LeoDias, Gabriel Ramalho, ex-empresário de Marília Mendonça, entrou com uma ação solicitando o equivalente a R$ 9 milhões da herança da cantora. Ele foi um dos nomes que apoiou a eterna Rainha da Sofrência no começo da carreira e por quem, por muito tempo, ela teve muita gratidão. No entanto, a descoberta de um rombo financeiro provocado por Gabriel foi uma das grandes decepções de Marília em vida.

Isso se deu durante o isolamento imposto pela pandemia de coronavírus. Impossibilitada de fazer show por conta das restrições em relação a aglomerações, Marília precisou recorrer às suas aplicações financeiras para dar suporte para sua banda, que estava sem trabalhar. Ao acessar parte do dinheiro aplicado para ajudar a equipe, a cantora se deparou com um rombo e, posteriormente, descobriu que foi provocado por Gabriel Ramalho.

A coluna LeoDias, que acompanhou de perto a carreira de Marília, sabe que a cantora manteve Gabriel ao seu lado por gratidão. Ele não tinha uma efetiva participação na música da cantora, sua influência foi no início da carreira e por isso a eterna Rainha da Sofrência era bastante grata, tanto que ele era considerado praticamente da família, entrava e saía do condomínio de Marília como um membro da família. A descoberta do rombo em suas contas bancárias foi uma grande decepção para a cantora em vida.

A ação Gabriel Ramalho apoiou Marília Mendonça no começo da carreira antes mesmo dela fazer parte do casting de artistas da empresa Workshow.

Agora, ele alega, no entanto, que era funcionário de Marília Mendonça, que trabalhava com ela desde o início da sua carreira e que sempre possuiu um salário de R$ 200 mil mensais para atuar como financeiro da Rainha da Sofrência e que por isso, após a morte dela, teria direito a receber o valor milionário na Justiça do Trabalho por acordos não pagos. Inclusive, foi apurado que quando Marília Mendonça assinou o contrato com a gravadora Som Livre, Gabriel teve direito a 10% de participação no contrato.

