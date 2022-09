Saiba como Moulin Rouge inspirou Mr. Brightside, do The Killers

Quase duas décadas após o lançamento, a música Mr. Brightside se consagrou como um dos maiores sucessos do universo musical. Lançada em 2004 pela banda The Killers, que se apresenta em Brasília em 14 de novembro, o hit emociona fãs de rock indie ainda hoje. E não apenas pela letra, mas também pelo clipe que ainda chama atenção de quem assiste.

Na tela, tons de vermelho, preto e dourado dominam os quadros que mostram mulheres como objetos de desejo e homens trajados à rigor. Tudo revelando a inspiração no clássico Moulin Rouge. Dirigido por Baz Luhrmann, o filme estreou no fim de 2001, mas a estética burlesca apresentada por ele ainda ditava tendências visuais ao redor do mundo, além de conferir tons de sensualidade e poder a tudo que fosse aplicada.

Em 2020, o vocalista e o baterista do grupo, Brandon Flowers e Ronnie Vannucci, participaram de uma ação do Vevo na qual comentaram o clipe. Na ocasião, Flowers lembrou que a música era sobre uma traição que ele viveu. “Eu fui traído e eu consegui transformar isso numa… obra de arte”, comentou.

Show em Brasília Ícone do rock indie, a banda norte-americana The Killers desembarca em Brasília para supershow em 14 de novembro – véspera do feriado da Proclamação da República –, na Arena BRB Mané Garrincha. Além de reinserir a cidade na rota das apresentações internacionais e celebrar a primeira vez do grupo na cidade, o espetáculo marca a estreia do Metrópoles Music, vertente de entretenimento do grupo. O BRB se junta ao megashow produzido pelo Metrópoles como banco oficial do espetáculo. O evento também contará com a produção da renomada 30E-Thirty Entertainment.

A vinda do The Killers, uma das bandas mais aclamadas da atualidade, rompe um hiato de quase três anos sem shows internacionais em Brasília. O grupo promete espetáculo com grandes hits, a exemplo do hino atemporal Mr. Brightside e outros sucessos, como Somebody Told Me, Human e When You Were Young. O espetáculo vai dispor do maior palco já construído no Distrito Federal, além de um esquema de iluminação, LED e som jamais experimentados pelos fãs.

Os ingressos estarão à venda a partir de quarta-feira (28/9). Eles serão comercializados de forma on-line pelo site da Eventim (eventim.com.br) e em pontos de venda físicos, onde não haverá cobrança da taxa de conveniência. Inicialmente, as entradas poderão ser adquiridas nas bilheterias do Ginásio Nilson Nelson.

Metrópoles Music Com a entrada no ramo do entretenimento, o Metrópoles Music vai trazer para a capital federal grandes espetáculos nacionais e internacionais do mundo da música.

A iniciativa tem por objetivo fomentar o entretenimento e, assim, proporcionar alegria e momentos de diversão para a população.

Em iniciativa inédita, o Metrópoles Music vai mudar a configuração do palco do Arena BRB. A ideia é valorizar a experiência do público.

Em geral, o palco dos shows que ocorrem no estádio fica posicionado próximo a um dos gols do campo de futebol. Neste caso, a distância entre o artista e o público pode chegar a 170 metros.

O Metrópoles Music adotará nova configuração: o palco será montado na lateral da arena, o que reduzirá em três vezes a distância entre os músicos e os fãs.

The Killers

No dia 14 de novembro (segunda-feira), na Arena BRB Mané Garricha. As vendas das entradas começam nesta quarta-feira (28/9), no site da Eventim (www.eventim.com.br) e nas bilheterias do Ginásio Nilson Nelson.

