Saiba diferença entre Pista Vip e Hospitality no show do The Killers

A banda norte-americana The Killers se apresenta no DF em 14 de novembro e não estará só. A noite terá também as bandas brasilienses Capital Inicial e Raimundos, para mostrar a essência do que tornou Brasília a capital do rock. A sequência traz ainda o grupo Jovem Dionísio, responsável pelo sucesso Acorda Pedrinho, e os DJs da tradicional festa Play!. E se você pudesse curtir as 7 horas de shows na Arena BRB Mané Garrincha na Pista VIP ou no espaço Hospitality?

Não sabe qual combina mais com você? A Pista VIP ficará mais perto do palco e o Hospitality será um espaço exclusivo para quem busca mais conforto e vista privilegiada do palco, além de contar com banheiro exclusivo.

Compre seu ingresso aqui

Se você quiser cantar os hits do grupo junto ao vocalista Brandon Flowers, pode garantir a entrada tanto no site da Eventim quanto nos pontos físicos de venda, que incluem a bilheteria do Ginásio Nilson Nelson, a loja física da Eventim (Brasília Shopping) e a entrequadra 102/103 Norte (de frente para o Eixinho).

O The Killers surgiu em 2001 e começou a fazer sucesso logo em 2004, com o álbum de estreia Hot Fuss. Nele, estão os singles Mr. Brightside e Somebody Told Me, as duas músicas mais populares dos roqueiros no Spotify. A primeira conta com 1,5 bilhão de acessos e a segunda com 534 milhões, desde que foram adicionadas no serviço de streaming.

Além da música, o público encontrará uma superestrutura na Arena BRB. O evento terá o maior palco já construído no Distrito Federal e um esquema de iluminação, LED e som jamais experimentados pelos fãs. Produzido pelo Metrópoles com a 30E-Thirty Entertainment, o espetáculo vai reinserir a cidade na rota dos shows internacionais e celebrar a primeira vez da banda em Brasília.

Entre as opções disponíveis para assistir ao show do The Killers, estão:

Cadeira Superior

– Meia-Entrada: R$ 120

– Inteira: R$ 240

Cadeira Inferior

– Meia-Entrada: R$ 320

– Inteira: R$ 640

Pista

– Meia-Entrada: R$ 280

– Inteira: R$ 560

Pista VIP

– Meia-Entrada: R$ 440

– Inteira: R$ 880

Metrópoles Music Com a entrada no ramo do entretenimento, o Metrópoles Music vai trazer para a capital federal grandes espetáculos nacionais e internacionais do mundo da música. O objetivo é fomentar o entretenimento e, assim, proporcionar alegria e momentos de diversão para a população.

The Killers No dia 14 de novembro (segunda-feira), na Arena BRB Mané Garrincha. As vendas para o público em geral começaram na segunda-feira (3/10). Os ingressos custam a partir de R$ 120 e podem ser parcelados em 10 vezes, sem juros. Vendas no site da Eventim (www.eventim.com.br), na bilheteria do Ginásio Nilson Nelson, na loja da Eventim, do Brasília Shopping, e na entrequadra 102/103 Norte (de frente para o Eixinho).

