Saiba mais sobre Laylla e Adrian, influencers baianas presas em Jaguaripe

Laylla Cedraz e Adrian Grace acumulam no Instagram mais de 400 mil seguidores entre seus perfis comerciais e pessoais. Nas redes sociais, elas atuam como digitais influencers e empresárias do ramo da moda.

Laylla Cedraz tem 23 anos e é dona de um perfil pessoal com mais de 38 mil seguidores, enquanto o perfil de sua empresa, Laylla Modas, ultrapassa os 300 mil. Nos perfis, conta sua história como empreendedora, quase sempre turbinada por mensagens motivacionais e bíblicas.

Ela começou a vender roupas em 2016 e inaugurou uma loja física em 2021, em Feira de Santana, cidade conhecida pelo diverso e forte comércio. Laylla também tem uma filha de 3 anos. “Se torne sua própria chefe” (sic), diz no perfil empresarial.

A influencer namorava o Felipe Augusto, um dos mortos na troca de tiros com a polícia no domingo. A última foto postada com o namorado é justamente da estadia na Pousada Paraíso Perdido, no último domingo. “Que o nosso amore seja celebrado todos os dias”, escreveu.

Ao contrário de Laylla, Adrian acumula mais seguidores em seu perfil pessoal. São 56,4 mil. “Querer ser alguém diferente de você é um desperdício de quem você é”, diz ela no espaço dedicado a autodescrição. O perfil pessoal teve o status alterado para privado e, neste caso, apenas pessoas autorizadas podem ver as publicações.

Quem acessa a conta, no entanto, é levado para uma segunda conta, Closet Adrian Grace, na qual são divulgadas informações sobre a loja online da influencer. A própria Grace faz a divulgação das peças, os chamados provadores, bem conhecido por quem tem familiaridade com o universo da moda no ambiente digital. O perfil comercial tem apenas 4,5 mil seguidores.

Entenda o caso

Duas blogueiras foram presas e dois homens foram mortos pela polícia durante uma operação policial na praia dos Garcez, em Jaguaripe, próximo à Pousada Paraíso Perdido. A ação aconteceu na tarde dessa segunda-feira (11).

Segundo informações do tenente coronel Edmundo Assemany, comandante do 14° Batalhão de Polícia Militar, em Santo Antônio de Jesus, policiais receberam uma denúncia de que haviam homens armados circulando na praia, próximo à pousada. Ao chegarem ao local, eles foram recebidos a tiros.

“Por volta das 16h, foram informados da presença de indivíduos armados, nas imediações da Pousada Paraíso perdido, em Jaguaripe. Fomos recebidos a tiros, houve o revide, eles foram conduzidos ao Hospital de Nazaré, mas não resistiram”, detalhou o coronel, em entrevista à TV Bahia.

As blogueiras Laylla e Adrian Grace, que estavam com os homens, tentaram fugir do local em uma picape. Mas elas foram alcançadas e acabaram sendo presas. Segundo a Polícia Militar, no carro havia 1kg de cocaína. Também foram apreendidos duas pistolas, uma 9mm e outra .45, um veículo Fiat Toro branco, R$202 em espécie, e outros objetos.

As duas foram levadas para a Delegacia de Santo Antônio de Jesus, onde a ocorrência foi registrada. Em um depoimento preliminar, uma delas afirmou que tinha um relacionamento de muitos anos com um dos homens, e que sabia do envolvimento dele com o crime.

“Depois que nós identificamos os homens no hospital, constatamos que eles eram envolvidos no tráfico de drogas em Feira de Santana, envolvido em várias ocorrências e com dois mandados de prisão em aberto”, explicou Assemany.

Momentos antes da ação policial, Laylla postou uma foto ao lado de Felipe Augusto, com uma declaração de amor. Nos stories, a blogueira também debochou de quem trabalha na segunda-feira. “Segundou para quem estudou”, disse.