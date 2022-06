Saiba o que esperar da 3ª temporada de The Boys: sangue, orgia e novos personagens

A série The Boys estreou nesta sexta, 3, os três primeiros episódios da terceira temporada, disponíveis no serviço de streaming Amazon Prime Video. A produção conta a história do grupo ‘Os Garotos’ que tenta derrubar os super-heróis – não por serem eles os vilões, e sim porque os próprios heróis não são os exemplos de moralidade a que costumamos associar, e são capazes inclusive de cometerem os piores atos possíveis, como derrubar um avião na impossibilidade de salvar todos os passageiros. Conhecida por altos níveis de violência e de sangue em tela, a série deve manter o nível em seus oito novos episódios – o ator Laz Alonso, que interpreta o personagem Leitinho, prometeu ‘três vezes mais sangue’ do que nas outras temporadas e houve notícias de que o sangue falso chegou a ficar em falta antes do fim das gravações.

Juntando o final da segunda temporada com o que pode ser visto em trailers, podemos saber que Hughie deixará de ser procurado pelo governo e passará a trabalhar com a deputada Victoria Neuman, que tem uma plataforma anti-super-heróis; no entanto, a parlamentar tem poderes e é a responsável por explodir cabeças de personagens durante os primeiros episódios. Billy Butcher, líder d’Os Garotos, também estará sob controle governamental, e agora com a responsabilidade de cuidar de Ryan, filho de sua falecida esposa com o Capitão Pátria, o super-herói mais famoso que comanda a maior equipe, ‘Os Sete’. Nas imagens de divulgação, é possível ver ele recebendo o composto que gera os poderes e usando-o para atirar lasers dos olhos. Luz Estelar estará de volta aos Sete, após passar um período com Os Garotos – embora ainda não saibamos se ela de fato fará parte da equipe ou apenas aparecerá para a mídia. A equipe de super-heróis ainda terá que lidar com outros rachas e a loucura de Capitão Pátria, em estado mental ruim após a super Tempesta, que tinha se tornado amante e braço direito dele, ser revelada como nazista e morta.

Novos personagens estarão na série, como Crimson Countess e Villanueva Supersonic, cujos nomes ainda não estão traduzidos. No entanto, a principal espera é pelo ‘Soldier Boy’ (Garoto Soldado, em tradução livre), que foi o primeiro super-herói daquela realidade, gerado durante a Segunda Guerra Mundial; embora ele fosse considerado morto desde 1982, estará no presente e interagirá com os outros personagens. Soldier Boy será interpretado por Jensen Ackles, notório por ter feito o papel de Dean Winchester na série Supernatural.

Outro ponto que deve ser esperado é o ‘Herogasm’, um dos arcos mais famosos da história em quadrinhos que originou a série e que conta sobre uma grande orgia de super-heróis. O sexto episódio da terceira temporada terá esse mesmo nome, e o criador da série Eric Kripke revelou alguns detalhes: nos quadrinhos, Soldier Boy faz sexo com o Capitão Pátria devido a uma promessa de que, se fosse bom na cama, poderia entrar para Os Sete, mas esse trecho não será adaptado para as telas. Segundo Kripke, isso não combinaria com a história e as características do personagens. Ainda assim, o showrunner disse ter recebido carta branca da Amazon para realizar as cenas, o que atribui ao sucesso das duas temporadas anteriores. Além dos três episódios que já saíram, os próximos cinco sairão um de cada vez, nas próximas sextas, até o dia 8 de julho. Confira os trailers lançados.