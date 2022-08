Saiba qual será a função de Lívia Andrade no Domingão com Huck

A chegada de Lívia Andrade à Globo para compor o Domingão com Huck, a convite do próprio apresentador, ganhou enorme repercussão na internet e aprovação de grande parte do público que a viu se projetar ao longo de 25 anos de carreira no SBT. E um fato curioso, além de ser a grande volta da artista aos domingos da TV brasileira, se dá ao fato dela integrar o quadro de maior sucesso da atração.

De acordo com informações do Notícias da TV, a função de Lívia Andrade no programa de Luciano Huck será no quadro Acredite em Quem Quiser, ao lado do padre Fábio de Melo e de Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo (1978-2021). A primeira gravação ocorrerá já na próxima semana e a estreia da nova temporada está agendada para o dia 28.

Em publicação nas redes sociais, Lívia confirmou e comemorou a nova conquista. “Quando eu posso voltar para a TV? Agora sim posso responder, de volta no domingo, dia tão especial para mim. Mas agora é no Domingão com Huck, na Globo”, anunciou ela.

O Acredite em Quem Quiser é um quadro onde o corpo de jurados tem que descobrir quem está contando a história verdadeira em meio a alguns farsantes. Cada semana é um tema diferente e as histórias são surpreedentes e inusitadas.

