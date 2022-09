Saiba quanto custou vestido de Deborah Secco em evento da Arezzo

Debora Secco foi uma das estrelas que atraiu todos os olhares quando chegou a festa da Arezzo no Copacabana Palace no último sábado (17/9). A colina descobriu quanto custou o look que a atriz usava e te conta agora.

Deslumbrante em um vestido preto, justo, com uma grande fenda que começava na altura da coxa, não faltaram elogios a quem via a atriz. Este espaço apurou que o vestido custa mais de R$ 11 mil em um site especializado de venda de roupas e artigos de luxo.

Sobre a carreira na telinha, Deborah comemorou a gravação da série Mundo Iupi, para o canal Gloob, com sua filha, Maria Flor, e seu marido, Hugo Moura. A atriz afirmou que a estreia está prevista para janeiro. Além disso, Secco lembrou que acaba de terminar as gravações em Portugal para uma nova série do Globoplay.

Peça Rara A também empreendedora compartilhou com esta coluna os planos para sua marca: “A Peça Rara já tem duas lojas no Rio, vamos abrir mais! Já está em várias capitais, mas esperamos levá-la para todo o Brasil!”

