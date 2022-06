Saiba quanto tempo demora para Anitta e Neymar juntarem R$ 1 milhão

Não satisfeita em ter conquistada o país, Anitta apostou em carreira internacional e lançou diversos singles ao lado de artistas mundiais. Switch, com Iggy Azalea, e Sua Cara, com Major Lazer, são exemplos. Além disso, a funkeira também lançou músicas em outros idiomas com o intuito de conquistar o público no exterior, como Paradinha, Will I See You e Downtown

Divulgação