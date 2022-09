Saiba quantos sócios a Comissão Eleitoral do Vitória espera que votem no pleito

Está chegando a hora. As eleições que vão definir o próximo presidente do Vitória está acontecendo neste sábado e os votantes podem se dirigir ao Barradão até as 19h para exercer o seu direito e escolher uma chapa de conselho e diretoria executiva.

Presidente da Comissão Eleitoral, Carlos Falcão (presidente do clube entre 2014 e 2015), comemorou a tranquilidade durante as votações e deu uma estimativa de votantes.

Falcão afirmou que a expectativa é de que 2,5 mil sócios votantes participem da eleição. A comissão deixa, no Barradão, um plantão montado para denúncias, suspeitas e impugnações.

A eleição do Vitória acontece por urnas manuais porque o Tribunal Regional Eleitoral não cede urnas eletrônicas quando há eleições majoritárias num período de até 3 meses antes da eleição como a que acontecerá no dia 2 de outubro, quando iremos escolher presidente, governadores, Congressos e Assembleias.