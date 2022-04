Saiba quem é Eduarda Porto, a nova namorada de Fernanda Souza

O anúncio da atriz Fernanda Souza, 37 anos, de que está namorando Eduardo Porto, feito na noite do sábado (22), chamou atenção e gerou curiosidade sobre a eleita.

Segundo reportagem do Uol, antes do namoro com Fernanda, Eduarda foi casada por quase seis anos com o diretor Rapha Vieira. Ele é filho da atriz Maria Zilda e do diretor Roberto Talma, morto em 2015, e é responsável por filmes como “Dores de Amores” e “Meu nome é Dindi”, entre outros.

Eduarda tem vários amigos famosos, como o apresentador Bruno de Lucca, Sandy, Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro.

Bruno usou o Instagram para parabenizar as duas. “Orgulho máximo das minhas melhores amigas terem se transformado em um lindo casal. Amo vocês”, escreveu.

Sandy e Lucas Lima também deixaram mensagens parabenizando as duas. O ex-marido de Fernanda, o cantor Thiaguinho, também deixou seu recado. “E amor é pra sentir, não pra entender… Falando em amor, eu amo muito vocês! Todo meu carinho e respeito. Vocês sabem o quanto! E você tem que ser feliz. Porque você é foda! Eternamente ao seu lado!”, escreveu. Os dois ficaram juntos por quase nove anos.

Em sua publicação, a atriz comemorou o amor. “Se conhecer e acolher. Cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou para nós. AMOR É AMOR. Fernanda e Eduarda”, escreveu ela.