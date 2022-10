Saiba quem é Jesse Rutherford, novo namorado da cantora Billie Eilish

A cantora Billie Eilish está de namorado novo. Após os fortes rumores, ela foi vista aos beijos com Jesse Rutherford, vocalista da banda The Neighborhood.

O flagra entre os dois artistas, aliás, foi feito durante um passeio do casal em Los Angeles, Estados Unidos, e as fotos do momento carinhoso entre eles começaram a circular nas redes sociais nesta última quarta-feira, (19/10).

MEU CASAL! Billie Eilish e Jesse Rutherford foram vistos aos beijos em público. pic.twitter.com/CN4PjxiaOr

— UpdateCharts (@updatecharts) October 19, 2022

