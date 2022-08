Saiba quem é o herdeiro da Globo e pai do filho de Fiorella Mattheis

Fiorella Mattheis e o marido, Roberto Marinho Neto, estão esperando um bebê, como informado pela coluna Léo Dias. Juntos desde 2017, eles se casaram em junho de 2021 em uma cerimônia íntima na Itália. Mas enquanto a atriz é conhecida do público, o empresário se mantém distante dos holofotes.

O herdeiro da TV Globo está com 38 anos e vem sendo preparado para assumir o comando da emissora. Ele já passou pela presidência do Grupo Globo e trabalha na área de investimentos da empresa, conhecida como Globo Ventures.

Embora seja discreto e não esteja nas redes sociais, Marinho Neto viveu relacionamentos com outras famosas. Na lista estão a modelo Izabel Goulart e a atriz Marina Ruy Barbosa, mas parece que a relação entre ele e Fiorella tinha incentivos antigos para dar certo.

Em 2021, ela postou uma foto dela com o marido em 2006, mais de 10 anos antes de assumirem a atual relação. “Esse mundão deu 4015 voltas e nos reencontramos, e agora pra sempre! Te amo Ro. Eu com 18 e vc com 22”, escreveu.

No mesmo ano, a atriz sinalizou ter muita vontade de ter filhos com o amado. “Na hora certa vai acontecer! Todas minhas amigas estão parindo. Eu criança dizia que queria ter 4 filhos… queria ter até gêmeos! (pequena inocente!)”, disse em uma rede social na época.

