Saiba quem é o professor que carimbou alunos para não repetirem merenda

Professor efetivo da rede pública de ensino do Distrito Federal desde 2014, Saimon Freitas Cajado Lima é o docente responsável, segundo apuração interna da Secretaria de Educação, por criar o mecanismo de carimbo no braço de alunos do Centro Educacional (CED) 03 de Planaltina. A marcação serviria para evitar que as crianças não repetissem a merenda escolar.

Com graduação em estudos sociais e habilitação em Geografia pela União Pioneira de Integração Social (Unip), em 2005, Saimon é atuante nas redes sociais. Fazendo questão de demonstrar um posicionamento de extrema direita, o professor costuma posar enrolado em bandeiras do Brasil e próximo a fortes aparatos de guerra, como tanques e metralhadoras .50.

O docente, que ganha R$ 6,1 mil líquidos, de acordo com o Portal da Transparência do GDF, também faz constantes publicações comparando o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores (PT) à organização criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC). Saimon gravou diversos vídeos e registros ocorridos durante a parada militar de 7 de setembro, ocorrida em Brasília.

Veja fotos do professor:

Governador se posiciona

Nesta sexta (9), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, repudiaram o caso. Alunos disseram que foram carimbados na mão assim que receberam o alimento fornecido pelo CED 03, de forma que fossem impedidos de comerem mais. O caso teria ocorrido na semana passada.

No início da tarde, Ibaneis chamou o caso de “absurdo” e informou que determinou apuração à Secretaria de Educação. “Pedi providências imediatas para a Secretaria de Educação para resolver esse absurdo, que não pode acontecer em nenhuma escola. É inadmissível”, afirmou o governador no Twitter.

Ibaneis compartilhou o vídeo no qual a secretária de Educação diz que o governo e a pasta “repudiam veementemente uma atitude dessa”.

Pedi providências IMEDIATAS para a Secretaria de Educação para resolver esse absurdo, que não pode acontecer em nenhuma escola. É inadmissível. Confira o posicionamento oficial da Secretaria de Educação: pic.twitter.com/YKPT41BIkb

— Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) September 9, 2022

Hélvia Paranaguá afirmou: “A criança está na escola e precisa receber alimentação saudável. Temos prezado, sim, uma alimentação de excelência para os nossos estudantes. Então, deslocamos uma equipe até a escola para verificar a situação, o que realmente aconteceu e, se for necessário, vamos punir os envolvidos nessa história. Não aceitamos, de forma alguma, qualquer constrangimento a qualquer aluno que seja da rede pública de ensino”. Assista:

Segundo a Secretaria de Educação informou em nota, o diretor do CED 03, Ronaldo Victor dos Santos, disse que o uso do carimbo foi “uma medida isolada para organizar a fila da merenda na sexta-feira passada”. No DF, os diretores são escolhidos por meio de eleição da comunidade acadêmica.

“A SEEDF reforça que preza por ofertar uma alimentação de excelência para todos os estudantes da rede pública e informa ainda que, caso a equipe gestora do CED 3 de Planaltina verifique a necessidade do aumento da quantidade de comida, pode solicitar o mesmo para a pasta”, assinalou.

