Saída de Doria pode prejudicar o bolsonarismo em ao menos um ponto

A desistência de João Doria foi celebrada pelo bolsonarismo ontem, por ser o revés de um oponente do presidente. Mas nem todos no entorno de Bolsonaro ficaram felizes com o fim da candidatura do tucano.

A saída de cena de Doria beneficia Rodrigo Garcia, que tinha no ex-governador uma âncora que, por sua rejeição, talvez fosse uma das razões para a dificuldade de crescimento do atual governador nas pesquisas.

Um Garcia fortalecido é péssimo para Tarcísio de Freitas, que pode ter sua candidatura drenada.

