Sainz conquista primeira pole da carreira e larga na ponta em Silverstone

O espanhol Carlos Sainz surpreendeu e conquistou a primeira pole position da carreira. Neste sábado, em Silverstone, o piloto da Ferrari cravou o tempo de 1min40s983 e superou o holandês Max Verstappen, que fez o tempo de 1min41s055, na última volta.

Charles Leclerc, da Ferrari, e Sergio Pérez, da Red Bull, vão formar a segunda fila do grid. O britânico Lewis Hamilton fez boas voltas na classificação, mas foi superado nos últimos minutos e larga em quinto, seguido de Lando Norris.

A curiosidade do dia ficou com Nicholas Latifi, que finalmente conseguiu superar o outro piloto da Williams, Alexander Albon, e vai largar na décima colocação. Até o GP do Canadá, o piloto ficado todos os treinos classificatórios atrás do companheiro, que terminou com o 16º tempo.

Os pilotos voltam à pista neste domingo, às 11 horas (de Brasília), quando acontecerá a largada do GP da Grã-Bretanha, em Silverstone.