Sainz e Leclerc fazem dobradinha da Ferrari em 2º treino livre da Áustria

O espanhol Carlos Sainz segue em grande momento na F1. Neste sábado, o piloto da Ferrari foi o mais rápido no segundo treino livre para o GP da Áustria, liderando com 1min08s610. Na segunda colocação, o monegasco Leclerc completou a dobradinha da Ferrari, registrando tempo de1min08s660 na pista que pertence à Red Bull Racing.

A terceira colocação ficou com o holandês Max Verstappen, da Red Bull. O piloto foi o líder do primeiro treino livre, aonde conquistou a pole no grid de largada para a Sprint Race. No segundo treino, sua marca foi de 1min08s778.

A Alpine conquistou a quarta e a quinta colocação com Fernando Alonso e Esteban Ocon, respectivamente. O espanhol registrou 1min08s832, enquanto o francês marcou 1min08s848. Sergio Pérez, da Red Bull, ficou na sexta posição.

O britânico Lewis Hamilton ficou em nono lugar na classificação, com 1min09s350.

Os pilotos voltam à pista às 11 horas (De Brasília), para disputar a F1 Sprint Race, prova curta que define o grid de largada para o GP.