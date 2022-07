Sainz vence primeira na Fórmula 1 em prova com acidente grave

O GP da Inglaterra foi de longe a corrida mais intensa da temporada 2022 da Fórmula 1, do primeiro ao último momento. A etapa no Circuito de Silverstone terminou com a primeira vitória da carreira de Carlos Sainz, da Ferrari. A disputa começou com um acidente gravíssimo na largada envolvendo vários pilotos, Zhou Guanyu e Alexander Albon passaram por um susto e foram levados para o centro médico.

Correndo em casa, Lewis Hamilton ficou em terceiro e voltou a repetir o pódio conquistado no GP do Canadá e, de sobra, ainda cravou um ponto pela melhor volta da prova. Sergio Perez também teve grande dia, ao contrário de Verstappen, que terminou em sexto. O mexicano, por sua vez, conseguiu um lugar no pódio, com a segunda colocação.

Sainz teve um fim de semana especial. Após conseguir sua primeira pole position, o espanhol também faturou a primeira prova da carreira na Fórmula 1. O piloto chegou a perder a liderança em diversos momentos, mas o jogo virou e o dia terminou com a vitória inédita de Sainz.

“Eu nem sei o que dizer. Primeira vitória depois de 150 corridas pela Ferrari. Um dia muito especial, um fim de semana que nunca esquecerei. Não foi fácil, tive muita dificuldade com o balanço do carro no começo da corrida. Tentei focar na corrida e o safety car me deu a oportunidade de voltar para a liderança. Foi uma corrida épica, aconteceu muita coisa. Estava com os nervos à flor da pele”, comemorou Sainz após a corrida, que devolve as vitórias à Ferrari desde o GP da Austrália.

Em sua melhor posição de largada, em nono, Zhou chegou a capotar o carro na largada, mas já recebeu alta. Outro a disputar diante de sua torcida, Russell bateu no carro da Alfa Romeo e também não participou da etapa. Albon foi transferido para um hospital na região e está sendo avaliado em novos exames. A corrida ainda teve outros quatro abandonos. Outro piloto não tão habituado a largar na zona intermediária foi Latifi, 10º no grid.

Após o fim da bandeira vermelha e a reorganização dos pilotos, a largada foi muito emocionante. Pole position, Sainz travou uma briga quente com Verstappen, Leclerc e Perez. Os quatro chegaram a ficar alinhados e o piloto espanhol da Ferrari se manteve na ponta.

Sainz cometeu um erro na 10ª volta e entregou a liderança para Verstappen logo depois. O dia estava mesmo emocionante. Verstappen furou pneu, perdeu pressão e precisou ir para o box, entregando as primeiras posições. O holandês voltou na sexta posição e ficou longe da briga no restante da corrida.

Os pilotos da AlphaTauri, Gasly e Tsunoda, se atrapalharam entre si e giraram juntos na pista. Ambos perderam espaço na corrida. Bottas, Gasly e Ocon tiveram problemas para continuar a corrida e abandonaram a etapa ao longo do percurso.

Ocon teve problemas no câmbio e deixou o carro no meio da pista, precisando de safety car quando a corrida já estava ficando definida. Na relargada, Perez pressionou os adversários da Ferrari e ultrapassou Hamilton na terceira posição. Sainz voltou para a ponta. A dupla ferrarista ficou embolada com o mexicano e Hamilton foi para cima também, com muitas ultrapassagens na reta final. Até Fernando Alonso conseguiu entrar na briga.

O ACIDENTE

A largada do GP da Inglaterra na manhã deste domingo foi marcada por um acidente impressionante envolvendo vários carros. O chinês Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, teve a roda do seu carro atingida e capotou várias vezes, parando só na grade de proteção da pista. Apesar das imagens chocantes e da dificuldade para tirar o piloto de dentro do carro, a comunicação da Fórmula 1 informou que os danos foram apenas materiais. Albon também sofreu um forte impacto.

Além de Zhou e Russell, o acidente também envolveu outros carros, como o de Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Alexander Albon e Esteban Ocon. A situação de Albon também foi grave e o piloto da Williams foi de helicóptero para o hospital. FIA também confirmou que Albon está bem e consciente, sob cuidados médicos. Ele foi retirado de helicóptero para o centro médico.

Ainda durante a corrida, a Alfa Romeo e a FIA informaram que Zhou não sofreu fraturas e recebeu alta logo após passar por reavaliação no centro médico. O estado de Albon é um pouco mais instável, o tailandês ainda passará por novas avaliações.

Logo na saída para a volta de formação, Latifi bateu de leve no carro de George Russell, que perdeu o controle e atingiu em cheio com a roda dianteira no carro da Alfa Romeo. A batida foi na roda traseira direita de Zhou, que capotou diversas vezes até parar fora da pista com o carro virado para baixo. O acidente ainda tomou proporções maiores. Albon foi atingido com muita força pelo carro de Sebastian Vettel e também acertou Ocon e Tsunoda.