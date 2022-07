‘Saio satisfeito’, diz Enderson sobre triunfo do Bahia sobre o Guarani

O triunfo do Bahia sobre o Guarani, por 2×0, na noite deste sábado (16), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, deixou o técnico Enderson Moreira satisfeito. Na entrevista após o jogo, o treinador valorizou a entrega dos jogadores, mesmo reconhecendo que o time ainda não está no que ele imagina como ideal.

Enderson destacou que o Bahia fez três jogos seguidos fora de casa e que os deslocamentos dificultaram a preparação.

“Essa semana foi muito difícil para a gente, foram três jogos fora de casa. Jogamos em Goiânia, Curitiba e Campinas. Para a gente é uma semana complicada, jogos difíceis. A equipe deu uma resposta positiva, a exceção foi o jogo do Vila Nova, acho que jogamos abaixo do que a gente pode entregar”, iniciou ele.

“Contra o Guarani acho que faltou um pouco de tranquilidade em alguns momentos. Tivemos espaços para argumentar melhor as nossas jogadas e acabamos errando muito no controle desse último terço. Mas eu saio satisfeito nesse momento de transição. Estamos implementando uma forma de jogar”, completou.

Questionado sobre o esquema com três zagueiros, o mesmo utilizado na derrota para o Athletico-PR, Enderson explicou que a ideia foi a de dar continuidade ao sistema, mesmo na ausência de Luiz Otávio. O defensor foi vetado pelo departamento médico. Didi ficou com a vaga.

“Acho que era conveniente uma repetição, eles fizeram um bom jogo e não podemos ter só uma forma de jogar. Embora os números sejam diferentes, 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2… a forma de jogar, as ideias, estão sendo consolidadas”, explicou.

O próximo desafio do Bahia de Enderson Moreira na Série B será contra o CRB, nesta terça-feira (19), às 19h, na Fonte Nova. O jogo marca a última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Como a janela de contratações do segundo mestre abre na segunda-feira (18), o Esquadrão deve ter o reforço do colombiano Copete para a partida.