Salah marca, Liverpool vence e tira invencibilidade do City no Inglês

O Liverpool recebeu o Manchester City em Anfield neste domingo e venceu o rival por 1 a 0, com gol de Salah. Os Reds agora subiram para a oitava posição do Campeonato Inglês, enquanto o City, que conheceu sua primeira derrota na competição, permanece em segundo lugar, agora a três pontos do Arsenal.

Este não foi só o primeiro revés do time de Guardiola na Premier League, mas o segundo em toda a atual temporada. A última e única derrota da equipe até aqui foi para… o Liverpool. Os comandados de Jurgen Klopp haviam batido o adversário por 3 a 1, em duelo pela Supercopa da Inglaterra. Além disso, o time de Manchester perdeu uma invencibilidade de 22 jogos sem perder fora de casa no Inglês.

Quem afastou a má fase na partida foi Salah, que quebrou o jejum de cinco jogos sem marcar na liga nacional. Haaland, por sua vez, passou em branco. O cometa norueguês, que tem 20 gols em 13 jogos com a camisa do City, teve chances para guardar o dele, mas esbarou em grande atuação do goleiro brasileiro Alisson.

Liverpool e Manchester City, agora, se preparam para seus próximos compromissos na temporada. Os Reds recebem o West Ham nesta quarta. Já o City duela contra o Brighton, em casa, no próximo sábado.

Primeiro tempo

Quem começou os trabalhos no primeiro tempo foi Gundogan, que arriscou chute aos 14 minutos. A finalização, todavia, foi defendida por Alisson. Aos 20 e 23 minutos, Diogo Jota e Robertson, respectivamente, tiveram boas oportunidades, mas as desperdiçaram.

Haaland teve duas chances para marcar, aos 32 e 28, de cabeça. No entanto, o goleiro Alisson levou a melhor nas duas vezes.

Segundo tempo

Logo aos quatro minutos da etapa final, Firmino fez lançamento sensacional para Salah, que ficou cara a cara com Ederson, escolheu o canto e chutou rasteiro. O goleiro tocou com as pontas do dedo e evitou o gol do Liverpool.

No lance seguinte, após saída de bola do City, De Bruyne lançou Haaland, que dividiu com Alisson. No rebote, Foden completou para o gol vazio, mas o tento foi anulado por uma falta em Fabinho, na origem da jogada.

Lá e cá, aos 10 minutos foi a vez do Liverpool quase abrir o placar com Jota, que cabeceou para fora após cruzamento de trivela de Salah. Aos 18, Haaland bateu de esquerda para nova defesa de Alisson.

E o primeiro e único gol da partida saiu aos 30 minutos. Alisson saiu jogando rápido e lançou Salah com os pés. O egípcio girou sobre João Cancelo, ficou novamente frente a frente com Ederson, mas dessa vez não perdoou: 1 a 0 e vitória decretada.