Salah põe fim às especulações e renova contrato com o Liverpool

Salah, que marcou 156 gols em 254 jogos pelos ‘Reds’, tinha acabado de entrar em seu último ano de contrato com o time inglês.

“Eu me sinto ótimo e animado para vencer mais troféus pelo Liverpool. É um dia feliz para todos. Renovar leva tempo, mas tudo está resolvido. Agora é focar no que vem pela frente”, afirmou o atacante aos canais oficiais do clube.

O jogador ainda disse acreditar que o Liverpool estará ainda mais forte na próxima temporada: “O time só cresceu nos últimos anos. Acredito que estamos em condições de lutar por tudo, tivemos novas contratações. Só temos que continuar trabalhando duro”.

As especulações sobre o futuro da estrela do Liverpool foram muitas até a confirmação de que ele continuaria no clube. Mas apesar da indefinição, Salah sempre afirmou que deveria permanecer. Ele chegou a ser especulado no Barcelona.

De acordo com a imprensa inglesa, Salah se tornou o jogador mais bem pago da história do clube, com vencimentos perto de 400 mil libras esterlinas por semana (cerca de R$ 2,5 milhões).

Klopp fala sobre continuidade de Salah

O técnico Jürgen Klopp comemorou a renovação do astro dos Reds: “É um presente especial para nossos torcedores. Estou muito, muito feliz. É a melhor decisão para nós e para ele. Esse é o clube dele agora”.

O comandante do Liverpool ainda filosofou sobre a espera pelo anuncio da prorrogação contratual de Salah: “Obviamente, levou um pouco de tempo, mas isso é absolutamente ok. As melhores coisas merecem espera. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Não tenho dúvidas de que os melhores anos dele ainda estão por vir”.