Apesar da Globo e de Eliana negarem a existência de negociações para a ida da apresentadora para a emissora carioca, os boatos de que ela está, sim, com um contrato prestes a assinar, seguem fortes. A expectativa é de que Eliana integre a “supermanhã” que a Globo estaria planejando para a programação do ano que vem.

Para tê-la na programação, contudo, a emissora dos Marinho precisaria investir alto. Isso porque Eliana é uma das apresentadoras mais bem pagas da televisão brasileira.

De acordo com Lucas Pasin, do UOL, Eliana está com contrato renovado até o fim de 2024 e recebe em torno de R$ 920 mil, fora a participação em publicidades.

Além disso, Eliana tem certa independência no SBT e já afirmou várias vezes que gosta de participar do desenvolvimento de todas as atrações de seu programa.

“Aberta às possibilidades” Apesar da trajetória longa e exitosa na TV aberta, e agora no streaming, e do destaque atual na programação do SBT, Eliana afirmou em entrevista ao Metrópoles em julho que está “super aberta às possibilidades”. “Me sinto muito feliz no momento atual da minha carreira, mas também sou inquieta para evoluir sempre”.

Um dos desejos da apresentadora é que o espaço que ocupa na programação dominical possa ser experimentado por outras mulheres. “Sem dúvidas, ser uma representante feminina por esses 17 anos é uma baita conquista. Eu tenho muito orgulho de ser uma mulher nesse meio tão masculino dos programas de auditório dominicais”, diz. “No entanto, acho super necessário vermos, no futuro, mais mulheres comandando atrações na televisão aberta, principalmente aos domingos”, pondera.

O post Salário de Eliana no SBT é um dos maiores da televisão: saiba quanto apareceu primeiro em Metrópoles.