Salário mínimo deve ser de R$ 1.294 em 2023, segundo a LDO

O salário mínimo no ano que vem deve ser de R$ 1.294. Essa e outras diretrizes estão na LDO – a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, publicada nesta quarta-feira (10), no Diário Oficial da União. A LDO fixa as prioridades e metas para o ano seguinte, ou seja, as despesas previstas pelo governo.

Para o cálculo da LDO 2023 foi considerada a estimativa de crescimento real do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país, em 2,5%. A Selic, que é a taxa básica dos juros – em 10%. E a inflação estimada para o ano que vem é de 3,3%.

A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com 36 vetos, que deverão ser analisados posteriormente pelo Congresso e podem ser mantidos ou derrubados.

Entre os vetos, está o de envio de recursos do orçamento do Ministério da Saúde para a implantação de sistemas fotovoltaicos em hospitais privados.

Também foi vetada a possibilidade de Organizações Sociais receberem recursos por colaboração ou convênio com entidade filantrópica com ou sem fins lucrativos.

