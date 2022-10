Saldo de empresas abertas foi positivo em 2020, aponta IBGE

Apesar de todos os efeitos econômicos da pandemia de covid-19, o saldo de empresas criadas e desfeitas no Brasil em 2020 foi positivo em 192 mil unidades. Enquanto mais de 826 mil novos registros foram feitos no Cadastro Central de Empresas, cerca de 634 mil saídas foram efetivadas. A proporção de novas empresas no universo total do cadastro, no entanto, ficou em 16,9%, menos do que os 20,2% registrados em 2019. Em compensação, a porcentagem de saídas também foi menor: 13 contra 14.

Os dados foram compilados pelo IBGE e divulgados nesta quarta-feira. Mas o gerente do instituto, Thiego Ferreira, esclarece que isso não significa que a pandemia não teve efeitos nesse setor. Mas de acordo com ele, outros recortes já apontam para perdas que as empresas podem ter sofrido.

O levantamento do IBGE mostra ainda que 78,7% das unidades criadas em 2020 não empregavam um funcionário sequer, apenas os sócios ou proprietários, e 19,9% empregavam entre 1 e 9 pessoas assalariadas. E, mesmo sem funcionários, essas empresas foram responsáveis por 47,4% do pessoal ocupado total.

