Salles atropela motociclista e foge sem prestar socorro à vítima em SP

O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles foi flagrado atropelando um motociclista durante uma manifestação que ocorria em São Paulo, na noite desta quinta-feira (1º/9). Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o exato momento em que Salles atinge a motocicleta e passa por cima do veículo. Percebendo que o carro ia em sua direção, o motoboy conseguiu saltar da moto segundos antes. O ex-ministro fugiu do local sem prestar socorro

Segundo reportagem publicada pelo portal O Tempo, o carro conduzido por Salles era um Citroën C4 Cactus, de cor vermelha. Mesmo após destruir a moto do entregador de comida, o ex-chefe da pasta federal do Meio Ambiente fugiu do local, em alta velocidade, e por pouco não atropela um pedestre e colide com outro veículo, que chegava na rua na hora.

O atropelamento aconteceu em frente à Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), na zona sul da capital paulista. Salles estava no local dando uma palestra, enquanto um grupo de estudantes, do lado de fora, se organizou em protesto à presença dele na unidade de ensino.

Bate-boca Esta foi a segunda confusão protagonizada por Salles em menos de uma semana. No último domingo (28/8), o ex-ministro também ganhou destaque na mídia após se envolver em uma bate-boca acalorado com o deputado federal André Janones, nos bastidores do debate presidencial na TV Bandeirantes.

Os dois tiveram de ser contidos pela segurança para não se agredirem. Na ocasião, Salles reagiu a uma fala de Lula sobre o menor desmatamento da Amazônia ter acontecido no governo do petista. Janones reagiu ao ex-ministro, o que deu início à confusão.

