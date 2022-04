Salomão projeta um “Vitória diferente” na sequência da temporada

Para a temporada 2022, o Vitória foi ao mercado da bola e trouxe quatro laterais, dois para cada lado do campo. Na direita, a disputa ficaria entre Alemão e Iury, enquanto Salomão e Vicente brigariam por uma vaga nos onze titulares pela esquerda. >>Leia mais notícias sobre o Vitória

Inicialmente, Salomão largou na frente e emplacou uma sequência de três partidas como titular da equipe comandada por Dado Cavalcanti. No entanto, nos jogos seguintes, ele viu o companheiro de posição entrar na vaga e se consolidar entre os titulares.

O cenário começou a mudar na semana passada, quando Vicente teve uma lesão no ligamento do joelho e não atua mais em 2022. Para o lugar, o Vitória anunciou Guilherme Lazaroni, que já foi apresentado nesta semana, mas deve reabrir a briga na equipe comandada agora por Geninho.

“Infelizmente, meu amigo Vicente acabou se lesionando, e aí chegou Lazaroni. Acho que é uma briga sadia, normal do futebol, e estou aqui para ajudar, para somar. Na hora em que o professor precisar de mim, vou estar à disposição para agarrar essa oportunidade com toda força”, afirmou Salomão em coletiva nesta sexta-feira, 1º.

Questionado sobre os motivos que puderam ter sido cruciais para a perda de espaço no time rubro-negro, o lateral-esquerdo reconheceu que não estava em sua forma física ideal, principalmente pela falta de jogos em 2021. Agora, ele acredita que está em melhores condições de retomar o posto.

“Eu vejo que estou no meu momento, do Salomão que vem trabalhando muito forte. Tive uma oportunidade no começo do campeonato. Eu fiz uma autocrítica e vi que não estava bem fisicamente e taticamente, porque fiquei um pouco parado no ano passado, no final. Mas, agora, retornando para esse ano, eu estou me sentindo 100% do Salomão, e acredito que, se essa oportunidade aparecer, vou agarrar ela com toda força”, explicou.

“Novo Vitória”

Com a troca no comando técnico do Rubro-Negro, a expectativa é que mudanças ocorram. Na última partida, por exemplo, Geninho utilizou um esquema com três zagueiros e avançou os laterais para atuar como alas. No ataque, o tridente ofensivo passou a ser ocupado por dois atacante de referência – Dinei e Roberto.

O exceço de mudanças poderia ser um problema em uma eventual sequência de jogos, onde o período de trabalho entre um duelo e outro costuma ser curto. No entanto, com a eliminação na primeira fase do Baianão, o time ganhou mais de 15 dias de intertemporada e Salomão acredita que pode vir um “novo Vitória” a partir da estreia na Série C.

“Geninho chegou após nossa eliminação no Campeonato Baiano, que não foi uma boa campanha que a gente fez, não conseguimos classificar para a próxima fase, mas agora, esses 15 dias que a gente esteve com professor Geninho, ele vem implementando a forma de jogar que ele gosta, e a gente vem se adaptando bem. Se adaptando bastante com o estilo de jogo dele. Acredito que, no Campeonato Brasileiro da Série C e Copa do Brasil, pode vir um Vitória diferente do Campeonato Baiano”, projetou.

A estreia do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série C será no dia 9 de abril, às 17h, contra o Remo, no estádio Baenão, em Belém, no estado do Pará.